PM: Vader Immortal: Eine Star Wars VR-Serie (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Vader Immortal: Eine Star Wars VR Serie ist ein dreiteiliges Erlebnis, das sich auf Mustafar abspielt, einem Planeten voller Lava und die Heimat der Festung von Darth Vader. Während eurer Zeit auf Mustafar durchquert ihr Vaders Festung, enthüllt uralte Geheimnisse, die unter der Oberfläche des Planeten schlummern, und lernt, die Macht zu beherrschen.

Vader Immortal hat einen besonderen Platz in unseren Herzen hier bei ILMxLAB erobert, und wir sind sehr aufgeregt, dass es nun auf PlayStation VR erscheint. So haben noch mehr Fans die Möglichkeit, die erste Star Wars-Geschichte exklusiv dank Virtual Reality mitzuerleben.

Die Vorstellung bei State of Play erlaubt uns, Einblicke in bisher unbekannte Konzeptkunst zu geben, die uns in die Richtung des finalen Ergebnisses geleitet hat. Beim Erstellen von digitalen Inhalten passiert nämlich so viel hinter den Kulissen, und es ist schön, auf diese Weise die einzelnen Schritte der Inspiration zeigen zu können.

Die PlayStation VR-Version wird von ILMxLAB in Zusammenarbeit mit Black Shamrock entwickelt. Unter normalen Umständen ist die Entwicklung eines Spiels schon schwer und herausfordernd. Fügt man dann noch eine Pandemie und Homeoffice hinzu, wird es gleich noch kniffliger. Trotz allem haben die Teams unermüdlich an diesem Erlebnis gearbeitet, das euch sicher nicht enttäuschen wird.

Wir sind so gespannt und können es kaum abwarten, schon in ein paar Wochen das Erlebnis mit euch zu teilen!