PM: Spelunky 2 erscheint am 15. September für PS4 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ich freue mich, denn endlich ist es so weit: Spelunky 2 erscheint am 15. September 2020 für PS4! Es fühlt sich richtig gut an, diese tolle Neuigkeit mit euch zu teilen … Die Spieleentwicklung ist eine sehr komplexe und schwer vorhersagbare Angelegenheit. Dass man an diesen Punkt kommt, grenzt schon an ein kleines Wunder. Ein großer Dank geht auch an unsere Fans für ihre Unterstützung und ihre Geduld. Spelunky 2 wurde zu einem der tollsten Projekte, an denen ich bisher gearbeitet habe, und ich glaube, das merkt man dem Spiel auch deutlich an. Spelunky 2 ist riesig. In unserem Trailer für State of Play, bei dem Derek Lieu Regie geführt hat, kann man deutlich erkennen, wie weitläufiger und besser verbunden die Welt im Vergleich zum Vorgänger ist. Obwohl sich die Zeit, das Spiel einmal erfolgreich durchzuspielen, dabei nicht groß verändert hat – es ist der Weg zum Ziel, der jetzt viel dichter und abwechslungsreicher ist, immer mehr Aufgaben warten auf euch, je öfter ihr euch in die Höhlen wagt. Wir hoffen, dass die ganzen erweiterten Inhalte neuen Spielern genauso viel Spaß bereiten wie alten Spelunky-Hasen. Es gibt nicht nur mehr zu sehen, sondern auch mehr Gelegenheiten für euch, genau den Spielstil zu entwickeln, der zu euch passt. Je weiter ihr in die Spielwelt vordringt und ihre Geheimnisse lüftet, umso größer wird eure Gemeinschaft aus alten und neuen Weggefährten, die euch auf eurer Reise unterstützen und euer Abenteuer bereichern und vertiefen werden. Die Illustrationen stammen von Justin Chan, der ausgezeichnete Arbeit geleistet hat. Auf Grundlage meiner kleinen Zeichnungen hat er den Charakteren richtig Leben eingehaucht. Natürlich setzt Spelunky 2 die Mehrspieler-Tradition seines Vorgängers mit Koop- sowie Versus-Modi fort. Es ist BlitWorks zu verdanken, dass diese Modi bereits im nächsten Monat online sind und ihr sie mit euren Freunden und Familien weltweit spielen könnt! Im Abenteuer-Modus hat sich auch einiges geändert: Wir wollten den Todeskampf-Modus im Spiel ausbauen und haben ihn in die Arena verwandelt. Sie beinhaltet den Todeskampf sowie einen neuen kompetitiven Modus namens „Hold the Idol“. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Worte, dass der Todeskampf im ersten Spiel fast ein Schattendasein führte. In den letzten Jahren haben mir allerdings einige Fans berichtet, wie sehr sie es lieben, gegen Freunde und Familie in diesem Modus anzutreten. Ich bin sehr gespannt, was die Spieler zu der verbesserten Benutzeroberfläche, den neuen Funktionen und den erweiterten Anpassungsoptionen für diese Seite des Spiels sagen werden, vor allem zur Online-Multiplayer-Option! Je näher wir der Veröffentlichung am 15. September kommen, desto mehr Zeit verbringe ich damit, das Spiel „als Spieler“ zu genießen. Trotz der vielen tausend Stunden, die wir in die Entwicklung von Spelunky 2 gesteckt haben, überrascht selbst mich das Spiel mit seiner Handlung immer wieder aufs Neue. Auf unseren Entwickler-Kanälen hatten wir viel Spaß, tolle Geschichten und Strategien, knappe Entscheidungen und aberwitzige Tode aus dem Spiel mit euch zu teilen. Und genau darum geht es am Ende in Spelunky … Es ist kein Spiel, das man „so schnell wie möglich durchzockt“, sondern ein Erlebnis, das man mit anderen teilen kann und die Spieler einander näherbringt. Durch Herausforderungen. Durch Geheimnisse. Bald ist es so weit! Von uns allen hier aus dem Entwicklerteam von Spelunky 2: „Wir sehen uns … auf dem Mond!“