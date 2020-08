PM: HITMAN 3 zur Veröffentlichung im Januar 2021 auch für VR verfügbar (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wie beim heutigen State of Play angekündigt, erscheint HITMAN 3 im Januar 2021 mit zusätzlicher Unterstützung für PSVR.

Wir haben tolle Neuigkeiten! Wir haben es lange Zeit geheim gehalten, und es ist ein tolles Gefühl, endlich über HITMAN in VR sprechen zu können.

Doch wir wollen unseren Worten auch Taten folgen lassen. Darum haben wir einen brandneuen Trailer zu unserem Dubai-Schauplatz erstellt, um euch einen ersten Einblick in das VR-Gameplay zu geben, damit ihr wisst, worauf ihr euch freuen könnt, wenn das Spiel Anfang nächsten Jahres erscheint.

Von dem atemberaubenden Anfang in einem Wolkenkratzer in Dubai bis hin zur letzten Kampagnenmission von HITMAN 3 und der dramatischen Auflösung der gesamten Trilogie kann das ganze Erlebnis aus der Ich-Perspektive in VR verfolgt werden.

HITMAN 3 ist das Ende der Trilogie, aber erst der Anfang, wenn es um HITMAN in VR geht. Voller Stolz können wir ankündigen, dass die VR-Unterstützung für jeden Schauplatz aus allen drei Teilen gilt. Ihr habt richtig gehört! Jeder Schauplatz der Welt der Auftragsmörder-Trilogie kann in VR gespielt werden, wenn ihr sie in HITMAN 3 spielt. Wir sind gerade dabei, die Details fertigzustellen, wie PSVR-Besitzer HITMAN in VR genießen können, und wir werden in den kommenden Monaten weitere Informationen für euch haben.

Nicht vergessen:Es wird möglich sein, eure eigenen Schauplätze aus den vorherigen zwei HITMAN-Spielen zu importieren, also alle mehr als 20 Schauplätze aus der gesamten Trilogie zu versammeln.

HITMAN 3 wird euch durch die Ich-Perspektive neue Sichtweisen offenbaren, wie ihr das Spiel spielen könnt, und euch gänzlich in die detailreichen Schauplätze ziehen, für die die Serie bekannt ist.

Ob ihr verkleidet einen Catwalk auf einer Fashionshow in Paris hinunter schreitet, das Meer in Sapienza genießt oder eine Bank in New York infiltriert, HITMAN VR gibt euch buchstäblich eine neue Sicht aus der Ich-Perspektive.

Ihr könnt euren Gegnern von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und ihnen direkt in die Augen schauen, in eine geschäftige Menge abtauchen und das ausgelassene Gerede um euch herum wahrnehmen und einfach mit euren Händen mit Gegenständen interagieren. Zum Beispiel eine Bratpfanne schwingen, in welchem Winkel auch immer, um einen Wächter auszuschalten – und sie dann als Feuerschutz verwenden, wenn auf eurer Flucht auf euch geschossen wird! Wir können es kaum erwarten, neue Spieler in die Welt der Auftragsmörder willkommen zu heißen und die vielen verschiedenen und einzigartigen Wege zu verfolgen, die unsere Community dank der VR-Unterstützung nun gehen kann. Die Veröffentlichung von HITMAN 3 im Januar 2021 kann nicht schnell genug kommen!

Noch mehr Neuigkeiten zu HITMAN 3 kommen noch vor dem Launch, also bleibt auf dem Laufenden!