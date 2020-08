Epic Games Store: Wilmot's Warehouse und 3 out of 10 gratis

PC

Im Epic Games Store gibt es wie jede Woche kostenlosen Nachschub für eure Spielebibliothek. Im Puzzlespiel Wilmot's Warehouse ist euer Organisationstalent gefragt, wenn ihr in einem riesigen Lagerhaus für Ordnung sorgt. Dabei müsst ihr einen geeigneten Lagerplatz für bis zu 500 verschiedene Gegenstände finden und euch ein System überlegen, damit ihr diese auch für pünktliche Auslieferungen wieder findet.

Außerdem bekommt ihr mit 3 out of 10 die laut Entwickler "erste spielbare Sitcom", in der ihr die Schicksale im schlechtesten Spiele-Entwicklungsstudio der Welt verfolgt. Der Titel erscheint in fünf Episoden, die erste Folge mit dem Titel Welcome to Shovelworks ist ab heute verfügbar, der Rest folgt im Wochen-Rhythmus. Den offiziellen Ankündigungstrailer könnt ihr euch unter dieser News anschauen.

Beide Spiele sind bis nächsten Donnerstag, den 13. August, um 17 Uhr kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Die nächsten Gratistitel sind der Koop-Survival-Shooter Remnant - From the Ashes und The Alto Collection mit den beiden Endless-Runnern Alto's Adventure (App der Woche) und Alto's Odyssey (GG-Kurztest). Zusätzlich gibt es am nächsten Donnerstag den Strategietitel Total War Saga - Troy für die ersten 24 Stunden nach Release zum kostenlosen Download.