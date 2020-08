PM: Der Multiplayer von FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition unter der Lupe (Square Enix)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES sorgt für ein ziemlich andersartiges Rollenspielerlebnis. Während es sich bei den meisten Titeln der FINAL FANTASY-Reihe um Einzelspieler-Epen handelt, könnt ihr dieses Abenteuer mit Freunden genießen.

In FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition, das am 27. August 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS und Android* erscheint, hat man dieses kooperative Gameplay weiterentwickelt - mit neuen hochstufigen Dungeons, komplett neuen Features und vielem mehr.

Das Team hat sich auch darauf konzentriert, dass Spieler so einfach wie möglich in den Genuss der Multiplayer-Erfahrung kommen - beim 2003er-Original für den GameCube sah das noch etwas anders aus.

Und so dachten war, dass wir kurz vor dem Start des Spiels in ein paar Wochen mal einen genaueren Blick auf den Multiplayer-Part des Spiels werfen sollten - und auf all das, was getan wurde, dass ihr ohne Stress (und zu hohe Kosten) ins Spiel kommt.

Beinahe jeder Aspekt von FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES - von der Story bis zu den Spielmechaniken - wurde im Hinblick auf ein gemeinsames Erlebnis mehrerer Spieler konzipiert.

Während beispielsweise viele Rollenspiele euch selbst und allein zur wichtigsten Person der Welt machen, verfolgt FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition einen eher partnerschaftlichen Ansatz.

Ihr und eure Freunde sind Mitglieder einer Karawane, welche die Welt auf der Suche nach Myrrhe-Tau bereist - einem raren und wertvollen Stoff, der dabei hilft, die Städte und Dörfer für einem tödlichen Gas namens Miasma zu schützen.

Das ist eine perfekte Prämisse für ein paar gemeinsame Abenteuer - eure Reise schickt euch und eure Freunde in diverse Dungeons, wo ihr nach Geheimnissen sucht und gefährliche Gegner bekämpft. Die vier Stämme, aus denen ihr euren Spielcharakter wählen könnt, haben alle ihre verschiedenen Stärken und Schwächen, so dass sich jeder auf den anderen verlassen können muss und eine umsichtige Kombination von Fertigkeiten nötig wird, um die härtesten Gefechte zu überleben.

Das Spiel scheut auch keine Mühen, euch für die Zusammenarbeit mit euren Kollegen zu belohnen. Wenn ihr beispielsweise eure Angriffe und Zauber synchronisiert, dann verursacht ihr erheblich mehr Schaden. Es werden auch regelmäßig Abschnitte eingeschoben, in denen Teamarbeit eine Notwendigkeit ist - beispielsweise muss dann ein Spieler einen lebenswichtigen Gegenstand tragen, auf dessen Schutz die anderen angewiesen sind.

Die Remastered Edition baut auf dem Multiplayer-Potenzial weiter auf, und zwar mit einigen neuen, besonders schweren Dungeons, die selbst die erfahrensten Spieler auf die Probe stellen werden. Glaubt uns - Freunde dabeizuhaben, hilft hier ungemein.

Kurz gesagt: Es handelt sich um eine echte kooperative Erfahrung. Falls ihr aber eine kompetitive Ader besitzt, werdet ihr euch freuen zu hören, dass ihr miteinander um die meisten Punkte im Dungeon wetteifern könnt. Dem Sieger winkt ein feiner Preis: Er darf als erster wählen, welches Artefakt er mit nach Hause nimmt.

Bei der Entwicklung der neuen Remastered Edition konzentrierte sich das Team sehr genau auf eine Sache: Komfort.

Es sollte so schnell und einfach wie möglich sein, dass Leute sich ihren Freunden anschließen und durch diese klassische Welt reisen können - und genau zu diesem Zweck wurden jede Menge Features in das neue Spiel gepackt.

Um das Ganze besser zu verstehen, sollten wir erst einmal einen Blick zurück auf das Originalspiel werfen. Weit, weit zurück ins Jahr 2003…

Das GameCube-Original von FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES bot einen wirklich großartigen Multiplayer-Modus - vorausgesetzt, man bekam alles zusammen, was man dafür brauchte.

Um sich mit Freunden zusammenzutun, benötigte jeder Spieler seinen eigenen Game Boy Advance und ein spezielles Linkkabel, um das Handheld mit der GameCube-Konsole zu verbinden - jede Menge Hardware also, die an einem Ort zusammenkommen musste.

Bekam man es hin, alle Voraussetzungen zu erfüllen, war das Spiel ein unglaubliches Erlebnis - aber die Hürden für die damaligen Spieler waren schon wirklich hoch.

Als das Team also an der neuen FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition arbeitete, stellte es sich die simple Frage: Wie bewahren wir die Spielerfahrung, machen es aber erheblich einfacher, an sie heranzukommen?

Der erste Schritt war, dafür zu sorgen, dass der Titel online gespielt werden kann. Dass also vier Leute zu jeder Zeit in ein gemeinsames Abenteuer starten können, und zwar auf sehr einfache Weise.

"Uns ist klar, dass der Offline-Koop ein Feature des Originals war, auf das viele Fans liebevoll zurückblicken", erklärt Ryoma Araki, der Game Director von FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition. "Und deshalb hoffen wir, dass alte wie neue Fans Spaß dabei haben werden, sich auf verschiedenen Konsolen und Smartphones zusammenzufinden und auf gemeinsamen Abenteuern neue Erinnerungen zu schaffen."

Das Team wollte noch einen Schritt weiter gehen. Heutige Spieler haben Zugang zu einer ganzen Reihe unterschiedlicher Systeme - von PS4 und Nintendo Switch bis zu Apple- und Android-Smartphones. Den Multiplayer aber auf jeweils eine gemeinsame Plattform einzuschränken, stünde dem sozialen Geist des Spiels total entgegen - und natürlich auch dem Ziel des Teams, jegliche Barrieren für diesen Modus zu beseitigen.

Deshalb legte das Team ein großes Augenmerk auf Crossplay. Laut Araki-san "wollten wir sicherstellen, dass so viele Spieler wie möglich sich zusammenschließen und gemeinsame Abenteuer erleben können, ganz unabhängig von der Plattform, auf der sie spielen, und auch, wenn sie die kostenlose Lite-Version spielen."

Und so lassen sich alle Versionen des Titels gemeinsam online spielen, jeder kann mit jedem losziehen. Selbst wenn sich eure Karawane aus je einem Spieler mit PS4, Switch, Android- und iOS-Gerät zusammensetzt, funktioniert das Ganze naht- und reibungslos.

Dieser Ansatz hat noch einen anderen Vorteil. "Drei der vier Plattformen, für die das Spiel erscheint, sind tragbar", erläutert Araki-san. "Wenn also alle vier Spieler auf unterschiedlicher Hardware spielen, können sie sich trotzdem an einem gemeinsamen Ort befinden."

Es wäre nicht falsch zu behaupten, dass das originale CRYSTAL CHRONICLES einiges an Investitionen erforderte, um es in all seiner Pracht zu erleben - man brauchte ja mehrere Konsolen und spezielle Kabel für den Multiplayer. Für die aktualisierte Version ist hingegen überhaupt keine Investition nötig.

Wir wollten, dass jeder Spieler, der an dem Titel interessiert ist, diesen ausprobieren und ihn gemeinsam mit anderen erleben kann, und zwar kostenlos (abgesehen von den üblichen Abogebühren fürs Onlinespielen auf PlayStation 4 und Nintendo Switch). Und da kommt FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition Lite ins Spiel.

Diese kostenlose Konsolenversion erscheint zeitgleich mit der Vollversion des Spiels und lässt euch den Auftakt inklusive der ersten drei Dungeons erleben, solo oder im Team. Auf den Mobilgeräten ist das Spiel von vornherein free to play - es hat dieselben Inhalte und Funktionalitäten wie die Lite-Edition auf Konsolen und zudem die Option, es im Spiel auf die Vollversion aufzuwerten.

Und es wird euch freuen zu hören, dass ganz unabhängig von der Plattform vier Lite- bzw. Mobil-Nutzer zusammen spielen können und dass dabei Crossplay unterstützt wird.

Und wenn eines der Teammitglieder die Vollversion besitzt, dann wird das Ganze noch toller… und komfortabler.

Solange ein Spieler die Vollversion besitzt, kann ihn jeder auf seinen Abenteuern begleiten - selbst wenn alle anderen nur die Lite-Version haben. Einmal mit diesem Spieler verbunden, könnt ihr euch statt nur durch drei durch 13 große, verwinkelte Dungeons schlagen.

Und nicht nur das, euer Fortschritt in der Lite-Version kann auch in die Vollversion übertragen werden. Wenn ihr euch also das Upgrade zulegt, dann macht ihr einfach da weiter, wo ihr aufgehört habt - im Einzelspiel wie im Verbund mit anderen.

Hoffentlich gibt euch das ein wenig Einblick in den Multiplayer von FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition.

Das Team hat wirklich sehr sorgfältig darüber nachgedacht, wie man es den Spielern leicht und komfortabel machen kann, sich mit Freunden zusammenzuschließen - ohne Gedöns, ohne größeren Zeitaufwand und ohne ein fettes Knäuel lilafarbener Kabel, die man zum Schluss auseinanderdröseln muss.

Wir empfehlen euch, es einfach mal auszuprobieren - ob ihr nun gleich mit der Vollversion loslegt oder erst einmal die Lite-Variante ausprobiert. Denn in unserer (zugegeben etwas voreingenommenen) Meinung ist FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition eines der überzeugendsten Koop-Spiele, die jemals geschaffen wurden.

Und das könnt ihr ab dem 27. August 2020 selbst herausfinden, da erscheint das Spiel nämlich für PS4, Nintendo Switch, Android und iOS*.

*Veröffentlichungstermine der mobilen Version können sich ändern