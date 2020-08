PM: Surgeon Simulator 2 öffnet im Closed-Beta-Wochenende den OP-Raum für die Massen (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Surgeon Simulator 2 öffnet im Closed-Beta-Wochenende den OP-Raum für die Massen

London, UK: Vor einigen Wochen lud Bossa Studios die Welt zu einem exklusiven, geführten Rundgang durch das physik-basierte Pandemonium von Surgeon Simulator 2 ein. Nun dürfen auch die Massen an den OP-Tisch, im Closed-Beta-Wochenende vom 7. bis zum 10. August. Dies ist die erste Gelegenheit für angehende medizinische Fachkräfte alle wichtigen – und unwichtigen – Elemente der fachgerechten Verarztung zu erlernen. Diejenigen, die es kaum erwarten können, können das Spiel vorbestellen und erhalten somit einen garantierten Zugang zur geschlossenen Beta. Oder ihr behaltet die Social-Media-Kanäle des Spiels, für weitere Möglichkeiten der vorzeitigen Aufnahme in den OP-Saal, im Auge.

Surgeon Simulator 2 ist die massiv erweiterte Fortsetzung der original Operationssimulation – Surgeon Simulator – die 2013 veröffentlicht wurde und erreichte weltweite Berühmtheit für ihr frenetisches Gameplay und die daraus resultierenden Lachanfälle. Operationen bleiben das Herzblut dieser neuen Erfahrung, aber diesmal steuern Spielerinnen und Spieler nicht nur eine schwebende Hand, die an den OP-Tisch gefesselt ist, sondern blicken durch die Augen einer mehr oder weniger qualifizierten Person, inklusive komplettem Körper, die eine weitläufige medizinische Einrichtung erkunden kann. Surgeon Simulator 2 erweitert die Reihe auch um echte Kooperation – bis zu 4 möchtegern Chirurginnen und Chirurgen können gemeinsam die Einrichtung erforschen, gemeinsam operieren und gemeinsam Chaos über eine Welt bringen, in der es ein Erfolg ist, einen Hammer hochzuheben, aber die Zerstörung des gesamten Krankenhauses durchaus zur Debatte steht.

Die geschlossene Beta beginnt am Freitag, den 7. August um 22:00h MESZ und endet am Montag, den 10 August um 14:00 MESZ.

Surgeon Simulator 2 erscheint am 27. August 2020 und kann im Epic Games Store vorbestellt werden. Darin enthalten ist nicht nur ein Zugange zur Closed-Beta für dieses Wochenende, sondern auch zur Pre-Access-Periode vor Release. Zudem enthält die Vorbestellungsversion zeit-exklusive kosmetische Anpassungen, wie das Mad-Scientist-Cosmetic-Set. Zudem kann auch die Surgeon Simulator 2 Deluxe Edition vorbestellt werden, die alle oben genannten Boni, sowie den Season Pass, den offiziellen Soundtrack, die kosmetische “ Surgeon Simulator” -Armbanduhr und das Super-Hero-Cosmetic-Set enthält. Die Standard Edition kann für 20,99€ und die Deluxe Edition für 32,99€ erworben werden.

Surgeon Simulator 2 kaufen: https://bossa.games/PressPreorderSS2

Website: www.surgeonsim.com

Press Kit: https://bossa.games/SS2BetaPressKit

Twitter: https://twitter.com/surgeonsim

Facebook: https://www.facebook.com/OfficialSurgeonSimulator

Über die Bossa-Studios:

Bossa Studios ist ein BAFTA-prämierter und unabhängiger Spieleentwickler und -verleger mit Sitz in London. Angetrieben von Kreativität, Charme und Fingerspitzengefühl entwickeln sie genre-definierende Spiele, die sich für Innovation und Originalität einsetzen und von Autoren auf der ganzen Welt geliebt werden. Dazu gehört der von der Kritik gefeierte Surgeon Simulator, I am Bread und Monstermind. Die kommenden Titel von Bossa sind die mit Spannung erwarteten Fortsetzungen Surgeon Simulator 2 und I Am Fish.

Über den Surgeon Simulator:

Surgeon Simulator 2013 ist die von der Kritik gefeierte Operationssimulation, bei der die Spieler in die Fußstapfen des angehenden Chirurgen Dr. Nigel Burke treten. Surgeon Simulator ist auf Steam, PlayStation 4, Android, PSVR und zuletzt auf Nintendo Switch veröffentlicht worden und hat sich seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2013 etwa 5 Millionen Mal verkauft.