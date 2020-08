Pikmin 3 Deluxe: Switch-Version mit neuen Features kommt im Oktober

Switch

Die Pikmin wuseln am 30. Oktober 2020 auf die Nintendo Switch. Allerdings nicht mit einem vierten Teil der Hauptreihe, sondern in Pikmin 3 Deluxe, einer erweiterten Fassung von Pikmin 3 für WiiU (im Test, Note 8.5). Mit einem Trio an winzigen Raumfahrern befehligt ihr in dem Strategiespiel Grüppchen der putzigen kleinen Pflanzenwesen, um gefährliche Riesentiere zu erlegen und nicht weniger große Früchte zum Überleben zu sammeln. Ziel ist es, in den weitläufigen Levels eure Raumschiffteile aufzuspüren, damit ihr wieder vom Planeten der Pikmin nach Hause kommt. Dafür könnt ihr das Anführer-Trio aufteilen und mehrere Aufgaben parallel angehen.

Die Deluxe-Fassung umfasst alle auf WiiU erschienenen DLC-Levels und erweitert den Story-Modus um einen Prolog sowie Epilog mit Olimar und Louie, den Helden aus Pikmin 1 und Pikmin 2. Wie im Original könnt ihr auch gemeinsam im Koop spielen oder im Duell zeigen, wer seine Pikmin effektiver ein Level plündern lassen kann. Außerdem wurden die Steuerung, Gegnergeschwindigkeit, Schwierigkeitsgrade und mehr überarbeitet.