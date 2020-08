PM: Tipps und Tricks für das Beta-Wochenende für Vorbesteller von Marvel’s Avengers für PlayStation (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist fast Beta-Tag für diejenigen von euch, die Marvel’s Avengers vorbestellt haben! Ihr gehört zu den ersten, die noch vor unserer Veröffentlichung am 4. September ihre Kräfte sammeln können.

Die Beta zu Marvel’s Avengers gibt euch einen kleinen Vorgeschmack auf das Spielerlebnis in der Vollversion: Singleplayer-Inhalte aus der ursprünglichen Kampagne, kooperatives Gameplay rund um War Zone-Missionen, Helden- und Welt-Fortschritt und vieles mehr!

Wenn ihr bereits auf dem neuesten Stand seid, lest weiter, um Tipps und Tricks von einigen der führenden Experten in unserem Studio zu erhalten, die alle bereits eine beeindruckende Stundenzahl in Marvel’s Avengers auf dem Buckel haben. Ihr könnt auch euer Können in einigen inoffiziellen Herausforderungen testen, mit denen unser Team AIM stilvoll zur Strecke bringt.

Profitipp:„Im Einzelkampf zwischen Taskmaster und Black Widow unterbricht ein einziger Kugeltreffer die Dreifachpower-Angriffssequenz von Taskmaster. Das bringt ihn dazu auf, seinen Schild sofort anzuheben und auf euch loszustürmen. Wenn ihr ausweicht und diese Taktik wiederholt, könnt ihr seine Gesundheit reduzieren und eure eigene bewahren. Und ihr verschafft euch Zeit und Abstand, um euch in dieser aufregenden Begegnung zu orientieren.“

Entwicklerherausforderung:

Profitipp:„Hulk kann mit einem Power-Angriff geschwächte Wände zerschmettern. Was er dort findet, kann ihm einen Vorteil gegenüber seinen Gegnern verschaffen.“

Profitipp:„Übt das Ausweichen. Abomination ist wesentlich einfacher zu besiegen, wenn ihr eure Ausweichmanöver richtig abstimmt. Trainiert an den zäheren Gegnern, während ihr euch durch das Innere des Archivs vorarbeitet.“

Profitipp:„Stattet euch aus! In diesem Level solltet ihr euch spezielle Ausrüstung mit besonderen Boni beschaffen. Setzt diese Boni dann gegen zähere Gegner wie Abomination ein. Ihr erhaltet Gamma-Ausrüstung, die zusätzlichen grünen/Gamma-Schaden bei Light Combo-Finishern verursacht – und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr sogar Pym-Ausrüstung mit den gleichen Vorteilen in die Finger.“

Profitipp:„Abomination schlägt hart zu und strahlt eine Wolke aus Gamma-Gas aus, die Hulk Schaden zufügt, wenn er zu nahe steht. Nutzt Hulks spezielle Fähigkeit ‚Rage‘, um gleichzeitig Schaden auszuteilen und zu heilen, um dem entgegenzuwirken.“

Entwicklerherausforderung:„Versucht, mit einem perfekt platzierten Thunder Clap eine ganze Welle von Gegnern zu vernichten.“

Profitipp:„Dies ist das erste Mal, dass ihr in der Beta Zugang zum Helicarrier bekommt. Schaut euch ruhig um und erkundet eure neue Operationsbasis. Sie hat definitiv schon bessere Tage gesehen, aber ihr könnt sie während der Vollversion upgraden.“

Profitipp:„Schafft ihr es, einen Comic aus der Sammlung eines eurer Avengers-Kollegen zu stibitzen?“

Profitipp:„Dies ist die erste richtige War Zone-Mission. Ihr werdet daher vielleicht überrascht sein, wie viel Platz es dort zu erkunden gibt. Nutzt ‚Tactical Awareness‘, um POIs in der Gegend zu finden, z. B. optionale Herausforderungen und spezielle Schließkassetten mit leistungsstarker neuer Ausrüstung.“

Profitipp:„Heroics und Ultimates sind zum Einsetzen da, nicht zum Aufbewahren! Wahrscheinlich werdet ihr während dieser Mission einmal in der Stufe aufsteigen. Wenn das passiert, werden all eure Heroics wiederaufgefüllt. Also scheut euch nicht, die Chance zu nutzen und sie einzusetzen. YOLO!“

Entwicklerherausforderung:„Versucht, das Domination-Event unter dem Satellitenturm mit 100 % zu gewinnen (d. h. indem ihr den Domination-Kreis nicht verlasst).

HARM-Trainingsräume

Profitipp:Stellt sicher, dass ihr alle drei HARM-Trainingsräume abschließt! Wenn ihr das getan habt, erhaltet ihr ein Namensschild, das in die Vollversion des Spiels übertragen wird. Fortnite-Fans können auch die Hulk Smasher Pickaxe und den Hulkbuster-Stil als Bonus freischalten.

Profitipp:„Da der Platz in HARM-Raumherausforderungen beschränkt ist, solltet ihr zuerst die fliegenden oder Fernkampfgegner besiegen, bevor ihr euch mit den Nahkampfgegnern auseinandersetzt.“

Entwicklerherausforderung:„Versucht, den Kampf gegen mehrere Wellen am Ende dieser Mission ohne Schaden zu überstehen!“

Profitipp:„Macht euch zunächst mit den verschiedenen Möglichkeiten zum Öffnen von verschlossenen Einrichtungen und Räumen in diesem Level vertraut. Manchmal gibt es Druckplatten, auf die ihr euch stellen müsst, manchmal müsst ihr eure Fernkampfangriffe einsetzen und manchmal reicht ein guter alter Hulk Smash aus, um die Tür zu öffnen.“

Entwicklungsherausforderung:„In diesem Level gibt es HAUFENWEISE nervtötende Drohnen. Versucht, so viele wie möglich mit nur einem einzigen Wurf aufnehmen können (Hulks Fernkampfangriff ist bogenförmig, also müsst ihr ein wenig rechnen!)“

Profitipp:„Nutzt ‚Tactical Awareness‘, um zusätzliche Vorräte auf der Karte zu finden. Diese bieten euch zusätzliche Ausrüstung für mehr Optionen und einen effizienteren Stufenaufstieg. Nicht alle Belohnungen sind mit Beacons markiert.“

Entwicklerherausforderung:„Wenn ihr alleine spielt, wollen eure Begleiter den Domination-Kampf außerhalb der AIM-Einrichtung antreten. Vergesst nicht, das wichtige Ziel in nur ein paar hundert Metern Entfernung auszuschalten, bevor ihr hineingeht.“

Profitipp:„Wenn ihr in Bedrängnis geratet, vergesst nicht, die Türme und Flieger auszuschalten. So könnt ihr manchmal den konstanten Gesamtschaden, den ihr erleidet, reduzieren. Beseitigt diese kleinen Ärgernisse, damit ihr euch auf die größeren Gegner konzentrieren könnt.“

Entwicklungsherausforderung:„Hier findet ihr die härteste Hacking-Mission in der Beta. Versucht zusammen mit eurem Team, sie auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu meistern.“

Profitipp:„Dieser große Bosskampf findet in einer offeneren Umgebung statt. Setzt einen fliegenden Charakter wie Thor oder Iron Man ein, um diesen offenen Bereich auszunutzen und die höhergelegenen Schwachstellen leicht zu erreichen.“

Profitipp:„Im ersten Kampf hier kommt ihr schnell in Teufels Küche (vor allem, wenn ihr euch an die Mission wagt, bevor ihr die empfohlene Power-Stufe erreicht habt). Lernt, in den Kampf einzusteigen und euch wieder zurückzuziehen, damit eure Mitspieler (oder KI-Mitspieler) euch ein paar Treffer abnehmen können.“

Entwicklerherausforderung:„Nie den Boden berühren: Wenn ihr als Iron Man spielt, versucht, diesen Bosskampf abzuschließen, ohne durch die verschiedenen Geschosse, die auf euch zukommen, aus dem Himmel geschlagen zu werden. Es ist schwer, aber nicht unmöglich!“

Profitipp:„Dies ist eine sehr kurze Mission. Um das Beste aus ihr herauszuholen, sucht nach einer Truhe mit Ausrüstung, bevor ihr das Terminal verwendet.“

Profitipp:„Nahkämpfe bieten euch die perfekte Gelegenheit, eure AoE-Fähigkeiten (Wirkbereich) zu üben und eure Nahkampf-Combos zu verbessern.“

Der Helden-Fortschritt ist eines Hauptsysteme von Marvel’s Avengers und die Beta bietet einen Vorgeschmack darauf, wie ihr mit wachsender Erfahrung euren eigenen Helden hochleveln könnt. Ihr habt Zugriff auf die anfängliche Skill-Seite für jeden Helden. Wenn ihr Erfahrung sammelt/in der Stufe aufsteigt, erhaltet ihr einen Skill-Punkt. Mit diesen Punkten könnt ihr dann Skills freischalten und bestimmen, was jeder eurer Avengers tun kann.In der Beta könnt ihr den Helden-Level 15 und den Power-Level 45 erreichen.

Profitipp:„Ressourcen zur Steigerung eurer Ausrüstung findet ihr in Kisten, die in den einzelnen Missionen überall verteilt sind. Stellt sicher, dass ihr die Power-Stufe eurer Ausrüstung regelmäßig im Ausrüstungsmenü erhöht, da die Stufe der Ausrüstung, die ihr in Schließkassetten und als Missionsbelohnungen erhaltet, auf eurer aktuellen Ausstattung basiert.“

Profitipp:„Im Brutal-Modus ist es entscheidend, defensiv zu spielen (Kontern, Parieren und Ausweichen), um zu überleben.“

Profitipp:„Die Leiste unter der Gesundheitsleiste eines Gegners ist seine Stun-Liste. Sobald ihr einen Feind genug angegriffen habt, um sie zu füllen, ist er bereit für einen Takedown – einen mächtigen Angriff, der bei jedem Superhelden einzigartig ist.“

Profitipp:„Ihr könnt Angriffe durch Springen, Ausweichen oder Heroic-Fähigkeiten abwehren. Dies ist nützlich für Angriffe mit langen Aktivierungszeiten, wie bestimmte Power-Angriffe.“

Profitipp:„Ihr müsst eure Heroics nicht sofort raushauen, sobald sie verfügbar sind. Findet stattdessen eine gute Gelegenheit, sie gegen einen harten Gegner oder eine Gruppe einzusetzen oder wenn eure Willenskraft niedrig ist. Bedenkt auch, dass einige Gegner eure Heroic-Energie absaugen können, selbst wenn eure Anzeige voll ist.“

Profitipp:„Wenn ihr die War Zones allein spielt, vergesst nicht, mit allen Helden zu spielen.Die KI-Begleiter verwenden die Skills, die Ausrüstung und das Outfit, das ihr für sie ausgewählt habt.Mit diesem Ansatz wird euer Einsatzteam noch schlagkräftiger.“

Hulk

Profitipp:„Hulks Heroic-Fähigkeit „Stranglehold“ kann gehalten werden, um sie einzige Sekunden lang zu verzögern. Während dieser Zeit ist er unempfindlich gegen Schäden. Verwendet diese Taktik also, um euren Ansturm auszurichten oder ein paar Angriffe abprallen zu lassen, bevor ihr ihn ein paar AIM-Schurken überrollen lasst! Drückt die R1-Taste erneut, um mit der Faust auf den Boden zu schlagen und Gegner in die Luft zu schleudern, wo sie ein leichtes Ziel für Greifangriffe sind.“

Profitipp:„Greife Gegner und setze sie als Waffe gegen die Gegner ein, die deine normalen Angriffe blocken.“

Iron Man

Profitipp:„Wenn ihr im Koop-Modus als Iron Man spielt, helft den Bodencharakteren, indem ihr euch hauptsächlich auf die fliegenden Gegner wie Drohnen und Sky Dogs konzentriert. Wenn ihr sie besiegt oder zumindest ihre Agro auf euch zieht, werden die Helden auf dem Boden nicht aus allen Richtungen gleichzeitig angegriffen und der Kampf bleibt ausgeglichener.

Profitipp:„Wenn ihr aufsteigt, probiert jedes der Waffensysteme von Iron Man aus. Sie alle haben ihr Vorzüge in verschiedenen Situationen. Den aktiven Waffentyp seht ihr unter eurer Energieanzeige.“

Kamala Khan

Profitipp:„Kamalas leichte Angriffe haben eine große Reichweite und können mehrere Gegner treffen. Ihre schweren Angriffe hingegen können Gegner in die Luft schleudern, wo ihr ihnen dann mit einer schnellen Kombination auf den Leib rücken könnt. Wechselt also je nach Situation zwischen leichten und schweren Angriffen.“

Black Widow

Profitipp:„Greifen, greifen, greifen! Black Widows Greif-Move ist der schnellste und befriedigendste Weg, den Abstand zwischen einem Helden und Gegnern im Spiel zu verringern. Ihr könnt euch auch zu den Drohnen hochziehen und sie mit einem Dropkick aus der Luft befördern oder den Angriff eines Stiletto Riot Bots aus der Ferne kontern, bevor ihr über das Schlachtfeld rauscht, um den Sack zuzumachen.“

Die Beta ist groß, aber sie ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Marvel’s Avengers wird eine vollständige Kampagne, über 80 War Zones/Drop Zones, mehr als 50 Arten von Feinden, regelmäßig aktualisierte Konfigurationen von HARM Rooms und Challenges sowie viele Later-Game-Arten von Spielmissionen umfassen. Beim Launch des Spiels erhaltet ihr 6 Helden mit mehr als 50 Skills zum Upgraden sowie Ausrüstung und Outfits, die es zu verdienen und freizuschalten gilt. Je länger ihr das Spiel spielt, desto komplexer wird es, denn wir fügen neue Figuren wie Hawkeye und neue Story-Inhalte und -Regionen hinzu – und das alles ohne zusätzliche Kosten. Hoffentlich freut ihr euch genauso wie wir, endlich in die Welt von Marvel’s Avengers abtauchen zu können!