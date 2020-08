Xbox Game Pass im August mit Darksiders Genesis, Man of Medan und mehr

XOne

Auch im August bietet euch Microsoft über seinen Spiele-Abo-Service Xbox Game Pass wieder einige neue Titel zum Ausprobieren. Im Folgenden bekommt ihr eine kurze Übersicht über die interessantesten Neuzugänge, die Game-Pass-Abonnenten kostenlos für Xbox One und PC herunterladen können. Das einmonatige Xbox-Game-Pass-Ultimate-Abo, das Konsole, PC und Xbox-Live-Goldmitgliedschaft umfasst, ist aktuell für Neukunden für einen Euro im Angebot.

Bereits ab heute, dem 6. August, könnt ihr auf der Xbox One den Darksiders-Serienableger Darksiders Genesis (im GG-Test mit Testnote: 7.0) spielen, in dem ihr erstmals aus der Iso-Perspektive (vergleichbar mit Diablo 3) mit den beiden apokalyptischen Reitern War und Strife – auch kooperativ – in den Kampf gegen Engel und Dämonen zieht.

Auch der interaktive Teenie-Gruselthriller The Dark Pictures - Man of Medan (im GG-Test mit Testnote: 8.0) der Until-Dawn-Entwickler Supermassive Games ist ab sofort für Konsole verfügbar. Darin könnt ihr auf Wunsch auch gemeinsam mit einem Freund – wie in der Koop-Stunde der Kritiker – das Schicksal von fünf Teenagern bei der Erforschung eines Schiffswracks verfolgen, wobei ihr die genre-typischen Quick-Time-Events meistern müsst, um grausame Tode eurer "Schutzbefohlenen" zu vermeiden.

Zu den weiteren Titeln vom 6. August gehören das 2D-Rollenspiel It Lurks Below (Xbox One und PC) von Diablo-Schöpfer David Brevik, das 2D-Action-Rogue-Like Undermine (Xbox One und PC), der kooperative SciFi-Arena-Shooter Xeno Crisis (Xbox One und PC) sowie die Fahrzeugbau-Sandbox Trailmakers (Xbox One und PC).

Am 13. August kommt noch das Kult-Rollenspiel Final Fantasy 7 für Xbox One und PC mit in die Game-Pass-Bibliothek. Dabei handelt es sich um die überarbeitete HD-Version des Originals und nicht das 2020 erschienene Remake. Schließlich könnt ihr euch ab 18. August mit dem Microsoft Flight Simulator am PC in luftige Höhen begeben.