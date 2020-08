PM: Neu im Xbox Game Pass für Konsole und PC (Beta): Final Fantasy VII HD, Darksiders: Genesis und mehr (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Xbox Game Pass schaltet in den heißen Sommer-Modus! Denn es gibt jede Menge brandaktuelle Spiele im Xbox Game Pass für Konsole und PC (Beta), die für hitzige Gefechte und jede Menge Spannung sorgen! Wirf einen Blick auf die kommenden Games, herausfordernden DLCs, kostenlosen Updates, Quests, Perks und vieles mehr.

Darksiders: Genesis (Konsole) – 6. August

In diesem Action-Adventure bahnst Du Dir mit lodernden Waffen und scharfen Klingen den Weg in die Hölle und wieder zurück. Genesis zeigt die Welt von Darksiders noch vor den Ereignissen des ersten Teils und stellt den vierten und letzten Reiter Strife vor. Zusätzlich unterstützt das Spiel erstmals in der Geschichte des Franchises Koop-Gameplay.

It Lurks Below (Konsole & PC) ID@Xbox – 6. August

In diesem 2D-RPG von David Brevik – dem Schöpfer von Diablo – geht es im Retro-Stil ums nackte Überleben. Grabe Dich durch zufällig generierte Level, sammle Items und eliminiere blutrünstige Monster, die Dir auf Deinem Weg begegnen. Mit ein bisschen Glück findest Du die Antwort auf all Deine Fragen.

The Dark Pictures: Man of Medan (Konsole) – 6. August

Fünf Freunde setzen die Segel in einem Urlaub auf hoher See, der sich jedoch bald in etwas viel Düstereres als einen Segel-Trip verwandelt. In The Dark Pictures: Man of Medan stellst Du Dich Mysterien an Bord eines Geisterschiffes. Du erlebst die nervenaufreibende Geschichte wahlweise mit einem Freund online oder stellst Dich den Schrecken mit bis zu fünf Spielern offline. Die Entscheidungen, die Ihr trefft, werden über das Schicksal aller Beteiligten entscheiden. Welchen Deiner Freunde wirst Du retten?

Trailmakers (Konsole & PC) – 6. August

ID@Xbox – Ist es ein Rennauto, ein Flugzeug oder ein Hubschrauber? In Trailmakers spielt das keine Rolle. Baue kinderleicht die unterschiedlichsten Gefährte, schicke sie auf eine wilde Reise und erkunde die riesige abwechslungsreiche Sandbox-Welt eines außerirdischen Planeten solo oder gemeinsam mit Freunden. Grenzen gibt es nur in der Vorstellungskraft!

UnderMine (Konsole & PC) – 6. August

ID@Xbox – Das Erdreich ist voll von Reliquien, Tränken und Flüchen – und dank einer Mine bist Du ihnen so nah wie nirgendwo sonst! Lass Dich nicht entmutigen, wenn Du dem Tod das ein oder andere Mal zu tief in die Augen blickst: Nur wenn Du weiterhin Gold schürfst und kontinuierlich an Deiner Taktik arbeitest, stößt Du in diesem Action-Abenteuer zwischen Schurken und anderen Verlieskriechern auf die ganz großen Schätze.

Xeno Crisis (Konsole & PC) – 6. August

ID@Xbox – In dem Arena-Shooter Xeno Crisis betrittst Du als kampferprobter Marine ein gefährliches Terrain und stellst Dich, wahlweise gemeinsam mit einem Freund, einer übermächtigen Alien-Invasion. Kämpfe Dich durch tausende Gegner, während Du eine verwüstete Forschungsstation erkundest, Überlebende suchst und letztendlich dem Grund für den Untergang des Außenpostens gegenüberstehst. Xeno Crisis ist eine gelungene Hommage an kultige 16-Bit-Spiele für alle, die herausforderndes Gameplay, kunstvolle Pixelwelten und einen mitreißenden Soundtrack lieben.

Final Fantasy VII HD (Konsole & PC) – 13. August

Erlebe das Kult-Rollenspiel, das Gaming neu definierte, in HD. Die Welt ist unter die Herrschaft der Shinra Electric Power Company gefallen, einem teuflischen Konzern, der die Lebenskraft des Planeten selbst in Form von Mako-Energie ausbeutet. In der riesigen Metropole Midgar leistet eine Rebellengruppe namens Avalanche Widerstand gegen den übermächtigen Konzern. Den Rebellen zur Seite steht Cloud Strife, ein ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit SOLDIER. Stürze Dich in einen packenden Kampf um das Schicksal des Planeten und erforsche Clouds rätselhafte Vergangenheit.

Bei so vielen neuen Spielen, kann man schon mal den Überblick verlieren. Daher erinnern wir Dich gerne noch einmal an diese Spiele-Perlen, die Du auf keinen Fall verpassen solltest!

F1 2019 (Konsole & PC)

Starte die Motoren in der Königsklasse des Rennsports! F1 2019 enthält alle offiziellen Teams, Fahrer und alle 21 Strecken der Saison 2019. Erlebe erstmals auch die F2 in realistischer Grafik und atmosphärischem Sound auf Xbox One. Mit dabei sind beliebte Fahrer wie George Russell, Lando Norris und Alexander Albon. Steig ein und erlebe das Abenteuer Formel 1 mit eigenen Augen.

Kostenloses No Man’s Sky Update – Desolation

Desolation ist das neueste kostenlose Update zu No Man’s Sky, welches das Kampfsystem weiter verbessert und die Möglichkeiten der Weltraum-Erkundung erweitert. In den Tiefen des Alls wurden riesige verlassene Frachtschiffe entdeckt, die bis auf die teilweise aktivierten Sicherheitssysteme und die fehlgesteuerten KI-Drohnen verlassen zu sein scheinen. Wie ein Großteil des No Man’s Sky-Universums wird jedes Frachtschiff prozedural generiert. Erforsche unzählige Innenräume, entdecke die prozedural generierten Geschichten der Besatzung und rüste das Frachtschiff zu Deinem eigenen Kampfkreuzer auf.

Xbox Game Pass Mobile App Update

Wirf einen Blick in das jüngste Update der Xbox Game Pass Mobile App und teste die neuesten Anpassungen:

Mit den Xbox Game Pass Ultimate Perks profitierst Du als Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate von wertvollen ingame Boni und exklusiven Angeboten. Deine Perks aktivierst Du in Deiner Xbox Game Pass App auf Smartphone, Windows 10 PC oder Xbox One. Und auch in der zweiten Augusthälfte gibt es wieder neue Perks!

Sea of Thieves – Nightshine Parrot Bundle (Verfügbar ab 5. August)

Erlebe in Sea of Thieves hautnah das Leben eines waschechten Piraten – inklusive Schiffsfahrten über das offene Meer, hitziger Schwertkämpfe mit verfeindeten Crews sowie Skeletten und einer riesigen Welt voll wertvoller Schätze. Hier sorgen die Xbox Game Pass Perks für den richtigen Start in Dein nächstes Piraten-Abenteuer. Erhalte mit dem Nightshine Parrot Bundle kosmetische Anpassungen für Charakter sowie Schiff und ein Startgeld von 10.000 Gold – perfekt für frisch dazugestoßene Leichtmatrosen wie routinierte Freibeuter! Und weil jeder Freibeuter Papageien liebt, gibt es die schicke Nightshine Parrot Jacke mit passendem Hut sowie Entermesser für Dein Outfit. Passend dazu kommen eine Galeonsfigur und Segel, damit jeder sieht, zu wem dieses schicke Schiff gehört.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (Verfügbar ab 5. August)

Sichere Dir 15 Esoterische Schriftrollen und löse sie gegen verschiedenste Items zur Anpassung Deines Charakters ein. Dazu gehören stylische Kostüme, neue Waffen und nützliche Ninja-Werkzeuge. Spiele im Mehrspieler mit Freunden und findet in packenden 4vs4-Kämpfen heraus, wer der größte Ninja ist.

World of Tanks (Verfügbar ab 5. August)

Bist Du bereit, das Schlachtfeld zu beherrschen? Dann sichere Dir das Battle Masters Pack und verstärke Dein Arsenal mit dem gefürchteten deutschen Krupp-Steyr Waffenträger, dem robusten amerikanischen M4A2E4 Sherman und dem britischen Sherman VC Firefly. Profitiere zusätzlich von Premium-Spielzeit und erkämpfe Dir mit weiteren konsumierbaren Items und Munition den Goldrang auf dem Schlachtfeld.

World of Warships: Legends (Verfügbar ab 5. August)

World of Warships: Legends bringt zwei weitere schwer bewaffnete Kriegsschiffe in die Xbox Game Pass Ultimate Perks. Dank dem Gunfighters Pack stattest Du Deine Flotte mit dem mächtigen Premium-Schlachtschiff Nassau und dem Feuerkreuzer Budydonny aus. Mit zusätzlich sieben Tagen Premium-Spielzeit steht spannungsgeladenen Seeschlachten nichts mehr im Wege!

Auch im August gibt es zahlreiche spannende neue Herausforderungen in den Xbox Game Pass Quests. Stelle Dich etwa diesen neuen Aufgaben, die für alle Nutzer des Xbox Game Pass verfügbar sind und sammele fleißig Punkte:

Für Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate gibt es mit den Summer Mode Quests oftmals doppelte Punkte. Zum Beispiel:

Zusätzlich gibt es diesen Monat in denGame Pass Games on the Go Quests vierfache Punkte:

Wirf regelmäßig einen Blick in die Xbox Mobile App und halte Dich auf dem Laufenden zu allen neuen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Quests. Sobald Du genug Punkte gesammelt hast, tausche sie gegen attraktive Prämien oder Xbox Geschenkkarten ein.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied des Xbox Game Pass Deine 20 Prozent Preisnachlass, die nur noch so lange gelten, wie die Spiele im Game Pass verfügbar sind.

14. August:

Wirf außerdem einen Blick auf die Grounded Tiny Build-Challenge und gerate auf dem offiziellen Xbox Game Pass für PC Twitter-Kanal ins Staunen, wie winzig ein funktionstüchtiger PC werden kann. Und falls Du und Deine Freunde jetzt Lust auf Grounded bekommen habt, probiert den Xbox Game Pass Ultimate aus und sichert Euch jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro. Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.