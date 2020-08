Pacer: Neuer Trailer für den Wipeout-Klon veröffentlicht

PC XOne PS4

Ursprünglich wurde Pacer als Kickstarterprojekt unter dem Namen Formula Fusion im Jahre 2015 finanziert. Seit 2017 ist der futuristische Racer im Early Access auf Steam verfügbar, am 17. September 2020 wird das Spiel nun offiziell erscheinen.

Entwickelt von ehemaligen Psygnosis-Mitarbeitern ist Pacer ein Wipeout-Klon wie er im Buche steht. In futuristischen Antigravitationsgleitern rast ihr in Hochgeschwindigkeit über halsbrecherische Rennstrecken und müsst euch gegenüber allzu aufdringlichen Kontrahenten zu wehren wissen. Ihr könnt aus fünf Rennboliden wählen und deren individuelles Fahrverhalten und Ausrüstung in der Garage eures Rennteams noch zusätzlich modifizieren. Abgesehen von der Optik können der Motor, das Brems- und Antigravitationssystem sowie diverse Angriffs- und Verteidigungsmechanismen angepasst werden. Die verfügbaren Anpassungen sind teilweise auch davon abhängig, welchem der zehn Rennteams ihr angehört. Wenn ihr euren Gleiter nach euren Wünschen ausgestattet habt, stehen euch vierzehn Rennstrecken zur Verfügung, die jeweils bei Tag oder Nacht, gespiegelt oder rückwärts gemeistert werden wollen. Im Trailer sind neben den obligatorischen futuristischen Städten unter anderem ein vom Grand Canyon inspirierter Kurs durch eine Schlucht und eine Dschungelstrecke samt südamerikanischem Tempel zu sehen.

Pacer wird für PC, PS4 und Xbox One verfügbar sein. Ihr werdet sowohl alleine in einem Kampagnenmodus als auch mit bis zu 10 Spielern online in sieben Rennmodi euer Fahrgeschick beweisen können.