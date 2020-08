PM: Spider-Man wird Mitglied der Marvel’s Avengers, exklusiv auf PlayStation (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Von Zeit zu Zeit kommt man im Leben an einen Punkt, an dem die Ziele und Leidenschaften aufeinandertreffen. Heute ist ein solcher Punkt für mich, weil ich als Erster verkünden darf, dass sich unsere eigene Crystal Dynamics-Version von Spider-Man mit den Helden der Marvel’s Avengers zusammenschließt!

Das ist so persönlich für mich, weil ich Marvel und seine bunten Charaktere – einer realer und glaubwürdiger als der andere – liebe, seit ich zurückdenken kann. Aber trotz meiner Freude an Captain America, Iron Man und den anderen Avengers gab es immer eine Figur, in der ich mich selbst wiedererkannt, und das war Peter Parker: The Sensational Spider-Man. Jetzt kann ich meine lebenslange Freude an der Figur in eine interaktive Version des Helden einbringen, von der ich hoffe, dass sie die nächste Generation von Schöpfern inspiriert … und was soll ich sagen – mein Traum wird wahr.

Sein Zusammenschluss mit unseren Helden der Marvel’s Avengers steht in perfekter Symmetrie zu meiner Auseinandersetzung mit der Figur. Als ich jung war, legte ich mir eine riesige Sammlung von Spider-Man-Büchern an, die sowohl dramatische als auch humorvolle Geschichten über diesen farbenfrohen Verbrechensbekämpfer erzählten, der ein fester Bestandteil von Marvel’s New York war und der seine Kräfte und seinen Einfallsreichtum nutzte, um seine „Nachbarschaft“ zu schützen. Aber eines Tages las ich eine wirklich lustige Ausgabe, in der er aus seiner natürlichen Umgebung heraus in die weite Welt geworfen wurde. Die Geschichte trug den Titel „The Commuter Cometh“ (Der Pendler kommt) und war eine fantastische Geschichte über Spider-Man, der einen Räuber in der Vorstadt zur Strecke bringt.

Taking Spidey outside of Marvel’s New York forces him to try some new tricks

Spider-Man dabei zuzusehen, wie er sich an eine neue Umgebung anpasste, war ein so großer Kontrast zu seinem Status quo. Diese Stimmung ist genau das, was wir für ihn in Marvels Avengers festhalten möchten. Ein vertrauter, aber frischer Spider-Man, der sich weiterentwickeln muss, um sich zusammen mit den mächtigsten Helden der Erde globalen Bedrohungen zu stellen.

Ein sensationeller Spinnen-Held

Um sicherzustellen, dass dieses Team reibungslos arbeitet, ist Vince Napoli, unser Lead Combat Designer, hart daran, Spider-Man am Controller genauso großartig zu machen, wie er auf der gedruckten Seite ist. Das bedeutet, dass sich unser Held so bewegt und kämpft, wie er es sollte, egal, in welcher der War Zones er sich befindet. Wenn er sich auf seinem Netz durch die Luft schwingt, möchten wir, dass ihr euch anmutig und leicht fühlt und in der Lage seid, eine Vielzahl von Netzkonfigurationen und Gadgets zu nutzen, um die Fortbewegung zu verbessern. Die beeindruckenden akrobatischen Fähigkeiten von Spider-Man ergänzen die Erfahrung und ermöglichen dir einen nahtlosen Übergang vom Fortbewegen zum Kampf.

With the abilities and proportionate strength of a spider, Spider-Man really knows how to get around

Wenn Spider-Man es mit Übeltätern aufnimmt, dann tut er das geschmeidig und mit seinem ganz eigenen Flair, aber er tut es auch mit den erweiterten Anpassungsoptionen, die wir für Marvel’s Avengers entwickelt haben. Genau wie unsere anderen Helden könnt ihr die einzigartigen Fähigkeitenbäume nutzen, die Vince und sein Team entwickelt haben, um die Spielweise eures Spider-Man in unserer Welt zu spezialisieren. Dabei stehen euch eine beeindruckende Reihe von ikonischen Fähigkeiten und Angriffen zur Verfügung und ihr könnt entscheiden, welche Gadgets und Fähigkeiten ihr aufrüsten wollt. Diese Verbesserungen werden notwendig sein, damit er für die Bedrohungen, die auf ihn zukommen, gerüstet ist.

No one knows how to dance around a fight like Spider-Man

Eine sensationelle Interpretation von Spider-Man

Trotz all der großartigen Solo-Abenteuer, die Spider-Man erlebt hat, fügt der Kampf Schulter an Schulter mit Helden wie Iron Man und Ms. Marvel eine ganz neue Dimension hinzu. Spieler werden sich gemeinsam den gefährlichsten Bedrohungen der Welt stellen und die ihm eigenen Kräfte von Spider-Man nutzen … unterstützt durch ein wenig Hilfe seiner neuen Freunde. Durch die Partnerschaft mit den Avengers erhält Spider-Man vollständigen Zugang zu der beeindruckenden Technologie, die dem Team zur Verfügung steht, wie z. B. maßgeschneiderte Netzwerfer-basierte Technologie von Hank Pym, SHIELD, Stark Industries und anderen. Und wenn ihr die perfekte Kombination aus Ausrüstung und Fähigkeiten erstellt, habt ihr die Chance, eure Superhelden-Träume durch euren idealen Spider-Man auszuleben.

The neighborhood just got a whole lot bigger for Spider-Man

Sensationell stilvoll

Spider-Man muss sich nicht nur vom Spielgefühl richtig anfühlen … er muss auch so aussehen, wie er sollte. Deshalb sind wir beim Entwurfsprozess seines Anzugs ganz an den Anfang zurückgegangen. Steve Ditko schuf mit seinem Spider-Man-Design den Standard und John Romita Sr. entwickelte es zu einer weltweit anerkannten Ikone weiter. Die Fans können erwarten, den Einfluss von Ditko und Romita in unserer Version des Helden zu sehen, mit Anleihen bei anderen talentierten Künstlern, die das Aussehen der Figur im Laufe seiner langen Geschichte bestimmt haben.

With Spider-Man, it pays to respect the classics

Eine sensationelle Feier

Wenn Spider-Man sich in die Riege unserer Helden einreiht, werden wir sein Debüt mit einem In-Game-Event feiern, das ihn in die weite Welt der Marvel’s Avengers einführt. Der Event besteht aus einer Reihe einzigartiger Herausforderungen für den Helden, die seine Fähigkeiten testen und einige spannende Ergebnisse hervorbringen werden. Wir werden auch unseren robusten, Spider-Man-bezogenen Marktplatz eröffnen, der, wie bei unseren anderen Helden in Marvel’s Avengers, mehrere kosmetische Outfits und Optionen für das Spielerlebnis bieten wird, damit ihr eure Vision der freundlichen Spinne verwirklichen könnt.

Es war noch nie eine bessere Zeit, um ein Spider-Fan zu sein! Das Team von Crystal Dynamics und unsere Partner sind begeistert, dass wir Teil der Gaming-Reise dieses Helden werden. Wir können es kaum erwarten, dass ihr Spider-Man Anfang 2021 euren Marvel’s Avengers-Helden hinzufügt. Und wie wir bereits versprochen haben, ist er für Besitzer des Basisspiels ohne zusätzliche Kosten exklusiv auf PlayStation verfügbar.

Vielen Dank für eure Zeit! Ich hoffe, dass ihr mitMarvel’s Avengersviel Spaß habt, wenn esam 4.September 2020 auf PS4 startet und Ende des Jahres für die PS5 erscheint!