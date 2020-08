PM: WRC 9 – Gameplay-Trailer zur Rallye Japan veröffentlicht (Bigben Interactive)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nach Neuseeland und Kenia präsentieren NACON und KT Racing die Rallye Japan, eine neue Etappe der Saison 2020, die Spieler in WRC 9 selbst erleben können. WRC 9, das offizielle Videospiel der FIA World Rally Championship, erscheint planmäßig am 4. September 2020 auf PlayStation®4, Xbox One und PC im Epic Games Store, sowie zu einem späteren Zeitpunkt auf PlayStation®5, Xbox Series X und Nintendo Switch™.

Zum ersten Mal seit 2011 kehrt die Rallye Japan zurück: Auf ihren Routen erleben die Spieler die fordernden Berg- und Waldstrecken der Aichi- und Gifu-Präfekturen, die die Austragungsorte des Finales der WRC-Saison im November sein werden. Genau wie die echten WRC-Fahrer müssen die WRC 9-Spieler die anspruchsvolle Strecke mit ihren engen Asphaltstraßen und aggressiven Kurven meistern, während sie sich einen Weg durch die üppige Natur bahnen, die oftmals die Sicht beeinträchtigt.

Für WRC 9 ziehen die Entwickler des französischen Studios KT Racing erneut alle Register, um die hohen Erwartungen ihrer Fans mit noch mehr Realismus und Herausforderungen erfüllen zu können. WRC 9 versetzt die Spieler mit seinem erweiterten Karrieremodus und zahlreichen technischen Verbesserungen in die neue Saison der FIA World Rally Championship – mit allen Inhalten des Jahreskalenders und noch viel mehr:

Das Spiel ist ab 4. September 2020 für Xbox One, PS4™ und PC im Handel erhältlich. Die Veröffentlichungstermine für Xbox Series X, PS5™ und Nintendo Switch werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

WRC 9 kann ab sofort vorbestellt werden.