PM: 5 brutale Bosse, die FINAL FANTASY-Fans fertig gemacht haben (Square Enix)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Vor einiger Zeit haben wir eine Liste veröffentlicht, auf der die herausforderndsten Bosse in FINAL FANTASY-Spielen aufgeführt waren. Und wir haben auf Facebook und Twitter die Frage gestellt: Welchen haltet ihr denn für den härtesten?

Die Antworten waren breitgefächert und sehr abwechslungsreich, aber es gab ein paar Namen, die immer und immer wieder angeführt wurden.

Und so wollen wir ohne großes Drumherum gleich mal zur Sache kommen: Hier sind die fünf FINAL FANTASY-Bosskämpfe, die ihr zu hassen beliebt.

Die Weapons in FINAL FANTASY VII sind einige der berühmtesten optionalen Bosse in Rollenspielen. In einem früheren Artikel haben wir uns mit Emerald Weapon beschäftigt, aber nicht mit seinem purpurfarbenen Gegenstück, Ruby Weapon. Viele von euch hatten eine gewisse… Meinung darüber.

Und, in aller Fairness, ihr habt schon irgendwie Recht - Ruby Weapon wird von vielen als der härteste Gegner im ganzen Spiel betrachtet. Man nehme einen irrwitzig hohen Verteidigungswert, die Fähigkeit, Charaktere aus dem Kampf zu nehmen, und zwei besonders üble Tentakel, und schon hat man einen absurd schweren Kampf, der viele Spieler auf mehr als eine Art hat Rot sehen lassen.

Das ist einer dieser Kämpfe, der zunächst unschaffbar erscheint, aber so wie immer in FINAL FANTASY VII bringt einen der einfallsreiche Einsatz von Materia und eine gut durchdachte Strategie durch. Naja, vielleicht auch ein bisschen Glück.

Als uns die Fans von den Bosskämpfen erzählten, die ihnen am meisten Schmerz bereitet haben, dann kam dieser hier sehr oft vor. Was ganz einfach zu verstehen ist: Dieser Boss hat einen supermächtigen Angriff, unvorbereitete Charaktere können auf Anhieb getötet werden, und im Gegensatz zu den meisten Kämpfen auf dieser Liste ist der Kampf nicht optional.

Die schmerzhafte Begegnung findet nach dem langen Aufstieg am Berg Gagazet statt. Alles scheint relativ ruhig, aber plötzlich steht Seymor neben euch - und er hat seinen besten Freund mitgebracht: Mortiorchis.

Gemeinsam kann man alles schaffen, heißt es so schön, und das ist zweifellos das Motto dieser beiden. Dumm nur: Alles, was sie schaffen wollen, ist euch den Tag vermiesen.

Der eine zaubert Zombie-Status auf einen Charakter, damit Heilmagie Schaden anrichtet, und der andere schickt sogleich ein "Volles Leben" hinterher, was zum Sofort-K.o. führt. Einer zaubert Reflektieren, der andere lässt seine vernichtenden Magieangriffe abprallen, um eure Verteidigung zu umgehen.

Und wir wollen gar nicht erst mit der "Totale Vernichtung"-Aktion anfangen. Puh.

Es verwundert kaum, dass so viele Leute eine Meinung zu diesem Kampf haben. Allerdings müssen wir zu Seymor Flux anmerken: Wenn man ihn schlägt, ist das wirklich befriedigend.

Ein weiterer Name aus FINAL FANTASY X, der anscheinend einer Menge Fans Demut gelehrt hat. Der Richter ist der ultimative Superboss im Spiel - selbst sich das Recht zu verdienen, gegen ihn zu kämpfen, ist eine Leistung.

Der Boss der Bosse taucht nur auf, wenn man alle schwarzen Bestia besiegt hat - acht optionale Gegner, jeder gerüstet mit fiesen Angriffen, Unmengen Lebenspunkten und ziemlich mieser Attitüde.

Gelingt es euch, diese mächtigen Gegner niederzuringen - und viele davon könnten es sich zu Recht auf dieser Liste bequem machen - dann erscheint der Richter. Und passend zu seinem Namen wird er euch bestrafen.

Er besitzt nicht nur bestürzende 12 Millionen HP, er hat auch zwei Arme, die jeder für sich ganz schön stark sind. Profitipp: Setzt mindestens einen davon schnell außer Gefecht. Sie bombardieren euch nämlich nicht nur mit Statuseffekten, die eure Strategie zunichtemachen. Sie ermöglichen dem Richter auch den Einsatz der mächtigsten Attacke von allen: Das Jüngste Gericht.

Und dem werdet ihr nicht entkommen.

Pandemonium Warden ist, ähnlich wie Absolute Virtue, einer dieser Bosse, der als brutale Herausforderung berühmt wurde.

Ihr kennt doch diesen schrecklichen Moment in einem Bosskampf, wenn man denkt, dass der Gegner geschlagen ist, nur damit er in einer anderen Form wieder auftaucht? Nun, Pandemonium Warden hat zehn dieser Formen, und eine ist so brutal wie die andere.

Und als ob das nicht übel genug wäre, hat er auch noch andere Monster im Schlepptau, die den Spieler nerven und unterbrechen können.

Bei der Veröffentlichung des Spiels betrachtete man Pandemonium Warden als beinahe unbesiegbar - die Spieler verbrachten Stunden im Kampf, ohne Erfolg zu haben. Zum Glück ist er nicht mehr so extrem, aber immer noch ein respekteinflößender Gegner, der nur mit Grips, Konzentration und Koordination geschlagen werden kann.

Diese Regenbogen-Kugel ist ein weiterer Superboss, der einige Mühen voraussetzt, damit man ihm gegenübertreten kann.

Ihr müsst das "Such, Chocobo, such"-Minispiel meistern, um ihn zu finden, und es ist schwer zu empfehlen, dass ihr auch alle freundlichen Monster findet, bevor ihr überhaupt versucht, es mit ihm aufzunehmen. Das macht die Sache erheblich einfacher!

Aber seid gewiss: Einfacher heißt nicht einfach. Yadis ist ein absolut bösartiges Monster, das sich an eure Strategie anpassen kann, eure Attacken verhindert und sich sogar heilen kann. Alles an ihm ist so gestaltet, dass es euch an die Grenzen bringt.

Zum Beispiel seine "Verwünschung"-Aktion - Yadis verpasst euch etliche Statuseffekte, einschließlich Wicht, Konfus, Gift und Gemach. Aber denkt nicht mal dran, ihm das heimzuzahlen, weil er sie einfach wieder entfernt. Und mit Meteor fügt er eurer gesamten Gruppe eine unvorhersehbare Menge Schaden zu.

Mit anderen Worten: Es ist ein zermürbender Kampf, aber wenn ihr ihn besteht, dann werdet ihr mit einem mächtigen Eiferstein und - wenn ihr die PS4-, Xbox One- oder Steam-Version spielt - einem Erfolg belohnt, den ihr als wahres Ehrenzeichen betrachten könnt.

Diese üblen großen Bosse liefern fünf sehr unterschiedliche Kämpfe, aber eines haben sie gemeinsam - wenn ihr sie letztendlich schlagt, ist das eine wahnsinnige Leistung.

Wenn ihr mehr Artikel rund um FINAL FANTASY lesen wollt, dann schaut doch regelmäßig beim Blog vorbei - und diskutiert auf Social Media mit!