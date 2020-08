PM: West of Dead erhältlich für PS4 (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei West of Dead! Hier bei Upstream Arcade besteht unser kleines Indie-Team nur aus vier Leuten und wir freuen uns, dass wir dieses Spiel mit der Unterstützung von Raw Fury auf Playstation bringen konnten.

In West of Dead trifft der Stil von Gothic-Comics auf eine neue Art Actionspiel, in dem ihr Deckung und Licht (und jede Menge Waffen) nutzt, um die Gefahren zu bezwingen, die auf euch zukommen.

West of Dead spielt in einer seltsamen, sich ständig verändernden Welt, die von den Erinnerungen der Toten geformt wird.

In ihr sind sowohl gute als auch böse Seelen gefangen. Ihr werdet sie erkunden und ins Gleichgewicht bringen, indem ihr den Guten helft, nach „Osten“ zu gelangen, und die Bösen in den „Westen“ verbannt – ganz gleich, ob sie das wollen oder nicht.

Euer flammenköpfiger Held im Poncho muss die unheimlichen Bewohner von Purgatory überlisten und immer eine Hand an der Waffe haben. Mithilfe eines Systems, das wir gerne „Rundum-Deckungskampf“ nennen, ist es euch möglich, zur Deckung oder über sie zu rutschen, damit ihr euch immer gut positionieren könnt.

Deckung ist hier entscheidend. Sie schützt euch vor feindlichem Feuer und verschafft euch Zeit, um nachzuladen und nachzudenken. Selbst wenn ihr umzingelt seid, habt ihr noch eine Chance – vorausgesetzt, ihr werdet nicht ausgetrickst.

Auch das Licht steht auf eurer Seite. Passend zum Grafikstil können sich Feinde in der Dunkelheit verstecken, um dann im richtigen Moment anzugreifen. Aber mit Laternen könnt ihr das Blatt wenden und sehen, mit wem oder was ihr es zu tun habt. Sie bieten sich außerdem dazu an, eure Feinde zu betäuben.

In Purgatory gleicht kein Spieldurchlauf dem nächsten. Das Spiel ist als „Rogue-Lite“ konzipiert. Das bedeutet, dass ihr jedes Mal „von vorn“ beginnt, wenn ihr ein neues Spiel startet. So könnt ihr euren Charakter verbessern, neue Wege erkunden und euch neuen Gefahren stellen.

Ihr kommt im Spiel vorwärts, indem ihr euer Können verbessert. Purgatory stattet euch aber auch mit neuen Fähigkeiten aus, die ihr behaltet, wenn ihr ein neues Spiel startet, ganz egal, wie oft ihr gestorben seid.

Wir hatten so viel Spaß bei der Entwicklung von West of Dead und hoffen, dass euch das Spiel ebenfalls gefallen wird.