PM: Mehr Spiele kommen zu den Sommerangeboten im PlayStation Store dazu (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Sommerangebote im PlayStation Store heizen weiter mit einem Strom an Titeln ein, die heute mit dazustoßen.

Erblickt die ikonische Stadt Midgar auf ganz neue Weise – im Action-RPG Final Fantasy VII Remake. Nehmt es in Doom Eternal mit den härtesten Soldaten der Hölle auf. Überlebt eine Untoten-Apokalypse in World War Z.Rüstet euch für eine intensive Neuinterpretation einer klassischen Reihe in Call of Duty: Modern Warfare.[1]

Diese vier Spiele werden von vielen weiteren Titeln ergänzt, die jetzt für begrenzte Zeit günstiger erhältlich sind. Begebt euch zu den Sommerangeboten im PlayStation Store, um eure jeweiligen Schnäppchen zu sehen. Seid jedoch schnell, die Angebote sind nämlich nur bis Mittwoch, den 19. August, bis 23:59 Uhr gültig.