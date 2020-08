Tombstar: Rogue-Like-Shooter vorgestellt // Trailer

PC

Die Entwickler des beliebten Frogger-Klons Crossy Road haben in einem einminütigen Trailer ihr neues Spiel Tombstar vorgestellt.

In dem Shooter mit Roguelike-Elementen wird es eure Aufgabe sein, ein Sonnensystem aus dem Griff einer Bande tyrannischer Banditen zu befreien. Auf vier Planeten müsst ihr aus der Vogelperspektive wilde Scharmützel gegen Gesetzlose und deren Killer-Roboter überstehen. Als spielbare Charaktere stehen euch ein Revolverheld, eine Scharfschützin und ein massiver Roboter zur Verfügung. Jeder der Charaktere wird jeweils eigene Spezialfähigkeiten wie zum Beispiel ein Jetpack oder ein Energieschild benutzen können. Um den Gegnerhorden Herr zu werden, verspricht der Entwickler darüber hinaus auch einen Vielzahl an dynamischen, erweiterbaren Waffen. Das Setting des Spiels ist eine Mischung aus Wildem Westen und Science Fiction und wird in bunter Comicgrafik präsentiert.

Tombstar soll 2021 auf PC und noch nicht genannten Konsolen erscheinen. Auf Steam könnt ihr euch ab sofort für einen zukünftigen Betatest anmelden.