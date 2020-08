PM: Arbeitet mit Stil zusammen – mit Community-Herausforderungen und kosmetischen Objekten für Marvel‘s Avengers (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir sind offiziell einen Monat vom Start von Marvel‘s Avengers für PlayStation 4 entfernt, und wenn man den Vorabzugang mitzählt, sogar noch weniger! Da wir selbst große Marvel-Fans sind, haben wir uns schon lange Zeit sehr darauf gefreut, über die vielen Enthüllungen zu sprechen, mit denen die letzten Wochen vollgepackt waren. Aber wir möchten diese Chance auch nutzen, um ein paar Elemente des Spiels genauer zu betrachten: Community-Herausforderungen und kosmetische Objekte.

Community-Herausforderungen

Obwohl sie ihre eigenen Geschichten haben können, arbeiten die Avengers doch immer als ein Team zusammen, um sich Bedrohungen auf der ganzen Welt zu stellen. Natürlich mit ein wenig Hilfe ihrer übermenschlichen Kräfte und einem fortschrittlichen Training. Und obwohl wir keine Blitze heraufbeschwören oder eine Gamma-Bombe in einem unvergleichlichen Zornesausbruch abwerfen können, können wir uns immer noch ein Beispiel an diesen Comicbuchhelden nehmen und zusammen für eine bessere Zukunft arbeiten! Und da kommen die Community-Herausforderungen ins Spiel.

Community-Herausforderungen sind Ziele, die die Community als Ganzes erreichen muss, damit jeder Belohnungen erhält. Selbst wenn wir die genauen Ziele und Belohnungen jetzt nicht in aller Gänze besprechen werden, können wir euch vorweg verraten, dass es keine schwere Voraussetzung gibt, um beizutreten. Also kann jeder einsteigen, um die Vorteile der Belohnungen einzuheimsen. Jeden Monat wird eine neue Community-Herausforderung mit anderen Zielen stattfinden, um euch auf Trab zu halten. Bleibt dran, um weitere Informationen zur ersten Herausforderung, sobald die Veröffentlichung näher rückt, zu erhalten!

Kosmetische Avengers-Objekte

Wenn sich dem Team nach der Veröffentlichung neue Superhelden anschließen – darunter auch der kürzlich angekündigte Hawkeye mit seinem „Sea of Emotions“ („Meer der Gefühle“) –, wird jeder von ihnen eigene Geschichten, Fähigkeiten, Ausrüstungen, Outfits, Emotes, Namensschilder und Takedowns haben, um ihrem Charakter und eurem Erlebnis mit ihnen wirklich Tiefe zu verleihen. Das gilt insbesondere für verschiedene kosmetische Objekte, da wir wissen, wie wichtig alternative Outfits für diese legendären Charaktere sind, vor allem, wenn man ihre zahlreichen Looks in Marvels reichhaltiger Geschichte betrachtet.

Kosmetische Gegenstände haben auch ihre eigenen Seltenheitsgrade wie Uncommon (Ungewöhnlich), Selten (Blau), Episch (Lila) und Legendär (Gold). Viele von ihnen können im Laufe der Story-Kampagne durch Entschlüsselungmuster, die in Missionen verdient wurden, von verschiedenen Händlern, dem Marketplace (Marktplatz) und so weiter erlangt werden. Ein Beispiel für ein legendäres Outfit ist das Hulk-Outfit „Champion“, das von seinem Aussehen in der „Planet Hulk“-Geschichte von 2006 inspiriert wurde. Dort wurde er ins Weltall verfrachtet, weil er als zu gefährlich eingestuft wurde. Sein Raumschiff landet auf dem Planeten Sakaar, wo er gezwungen wird, an Gladiatorenkämpfen teilzunehmen. Legendäre Handlungsstränge wie diese sind für einen großen Teil unserer legendären Outfits verantwortlich.

Takedowns sind kosmetische Fähigkeiten, durch die Superhelden einen Angriff ausführen können, der unter bestimmten Bedingungen im Kampf hohen Schaden verursachen kann. Jeder Takedown stellt die einzigartige Persönlichkeit des Superhelden zur Schau. Außerdem gehören sie zu den auffälligsten Angriffen, die ihr ausrüsten könnt. Einer von Ms. Marvels epischen Takedowns zeigt, wie sie ihren inneren Hulk kanalisiert und mit einem „Kamala-SMASHING“ („Kamala-SCHLAG“) einen Gegner von einer zur anderen Seite schleudert – ganz im Sinne eines echten Avengers-Fans, der sie auch ist.

Kosmetische Objekte können keine beliebigen zusätzlichen Gameplay-Vorteile bieten. Wie schon ihr Name sagt, dienen sie nur einem kosmetischen Zweck, sodass ihr jeden Superhelden personalisieren könnt. Wenn ihr auf einem königlichen Trip seid, dann rüstet Thors Outfit „Asgards Macht“ aus. Oder wenn ihr ein wenig Nostalgie auf eurer Reise verspüren wollt, auch hier ist sein „Asgards Macht“-Outfit die richtige Wahl. Und wenn ihr zudem mit einem Team aus KI-Begleitern spielt, dann legen sie die Outfits an, die ihr zu diesem Zeitpunkt für sie ausgerüstet habt. Damit wird das Team wirklich zu eurem Traumteam. Wir freuen uns schon darauf zu sehen, wie euer Avengers-Team aussehen wird!

Wir haben bereits erwähnt, dass wir große Marvel-Liebhaber sind, aber wir sind auch PlayStation-Fans. Wir fühlen uns geehrt, mit ihnen zu arbeiten, um PlayStation-Spielern zusätzliche Vorteile zu bieten. PlayStation-Spieler erhalten exklusiven Zugang zu bestimmten Community-Herausforderungen, in denen die PlayStation-Gemeinschaft zusammenarbeiten wird, um ein Ziel für besondere Belohnungen speziell für sie zu erreichen.

Noch mehr PlayStation-Vorteile

Im Bereich der kosmetischen Objekte erhalten PlayStation-Spieler einen 30-tägigen Exklusivzugang zu einem legendären Outfit, legendären Emote, epischen Takedown und einem Namensschild für jeden Superhelden, wenn sie veröffentlich werden. Dazu gehören auch die sechs Helden ab Veröffentlichung. Zusätzlich werden auch diejenigen unter euch mit einem PlayStation Plus-Abonnement belohnt. Für jeden Superhelden, der nach der Veröffentlichung des Spiels hinzukommt (inklusive Hawkeye), erhalten alle PS Plus-Mitglieder ein kostenloses Paket, das ein seltenes Outfit, Namensschild und 100 Credits beinhaltet, um die Aufnahme eines weiteren Avengers in ihren Reihen zu feiern. Bei Veröffentlichung steht für PS Plus-Mitglieder außerdem ein kostenloses Paket für Ms. Marvel zur Verfügung, um unsere Liebe für Kamala noch größer zu machen!

PlayStation 4-Spieler können die Beta zuerst spielen! Diejenigen, die das Spiel für PS4 vorbestellen, können die Beta vom 7. bis zum 9. August spielen und sie bereits am 6. August vorab herunterladen. Im Anschluss daran ist die Offene Beta für alle PlayStation-Spieler vom 14. bis zum 16. August sowie vom 21. bis zum 23. August verfügbar. Außerdem müsst ihr kein PlayStation Plus-Mitglied sein, um an der Beta teilzunehmen, also können sich alle eure Freunde anschließen. Schaut euch für mehr Information zu den Inhalten der Beta unseren vorherigen PS Blog-Beitrag an.

Der Countdown zur Veröffentlichung läuft! Wir freuen uns schon darauf, euch alle in der Beta zu treffen und auf eure Hilfe beim Abschließen von Community-Herausforderungen im Spiel. Wer weiß, vielleicht werdet ihr mit einem Mitglied des Entwicklerteams spielen?! Und falls ihr das wirklich tut, dann zeigt uns euren Favoriten unter den Emotes und Outfits! Marvel‘s Avengers erscheint am 4. September für PlayStation 4 und später für PlayStation 5. Spieler, die die PS4-Version kaufen, erhalten die PS5-Version kostenlos!