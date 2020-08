GG-Blitzaktion: Gewinnt 5 Codes für ein fettes Indy-Paket auf GOG.com

Gewinnt vier der besten Indy-Spiele

Teaser Nochmal in Erinnerungen schwelgen oder vier der besten Spiele mit Indiana Jones zum ersten Mal erleben? Beides könnt ihr haben, wenn ihr bei unserer Blitzaktion mitmacht und ein wenig Losglück habt.

Mensch, 1992 war ein tolles Jahr!wurde zum 42. Präsidenten der USA gewählt und hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine organischen Flecken auf dem Kostüm einer Praktikantin hinterlassen – soweit man weiß jedenfalls. Der damals neue UN-Generalsekretärwusste im Zweifel nicht nur, wie man als Ägypter geht , er wusste auch ganz genau, dass kaum jemand wusste, ob Boutros nun zweimal oder vielleicht auch zehnmal in seinem Namen vorkam. Weit weniger erfreulich, also kein bisschen, waren hingegen die Ausschreitungen in Folge des gewaltsamen Polizeiübergriffs aufin Los Angeles, in dessen Folge man sich die Frage stellen muss, wie es in den USA beinahe 30 Jahre nach diesen Ereignissen noch regelmäßig zu Fällen kommen kann wie bei, dessen unnötiger Tod im Jahr 2020 für eine vergleichbare Welle der Entrüstung sorgte.Doch es gab auch wirklich positive Dinge im Jahr 1992, und damit meinen wir durchaus auch die Veröffentlichung von Windows 3.1 oder die Eröffnung des neuen internationalen Verkehrsflughafens von München, von dem aus auch Mitglieder der GamersGlobal-Redaktion in den vergangenen Jahren oft genug zu einzelnen Anspielevents aufgebrochen sind oder zu größeren Veranstaltungen wie der E3 in Los Angeles oder der Tokyo Game Show in Japan. Im genannten Jahr wurden zudem eine Reihe Prominenter geboren,etwa, Abwehr-Könnerund, nun,. Uns aber geht es natürlich insbesondere um den Spielesektor. Denn 1992 erschien nicht nur das legendäre SNES von Nintendo in Europa, der erste Teil vonoder das Echtzeit-Strategiespiel. 1992 war auch das Veröffentlichungsjahr eines der vielleicht besten Point-and-Click-Adentures aller Zeiten:Nachdem Benjamin in seinem Videoserienrückblick ausführlich auf die wichtigsten Spiele der Indy-Reihe zurückblickte, möchten wir auch euch unmittelbar die Gelegenheit geben, in den guten alten Erinnerungen zu schwelgen. Indes nicht nur in Indiana Jones and the Fate of Atlantis, sondern auch im Vorgänger(keine Sorge, wir sprechen vom Grafik-Adventure von 1989!) sowie in den beiden 3D-Action-Adventuresund. Konkret geht es um die Fassungen bei unserem Partnershop GOC.com (GG-Partnerlink ), der uns für diese Verlosung dankenswerterweise gleich fünf Codes für jeweils alle der vier genannten Spiele auf einmal zur Verfügung gestellt hat.Alles, was ihr tun müsst, um eine Chance auf einen der Codes zu wahren, ist ein Kommentar unter dieser News (nur registrierte User, hier geht's zur kostenlosen Anmeldung ), in dem ihr uns euren Favoriten nennt und kurz (gerne auch länger) begründet, weshalb dieses oder jenes Spiel mit dem Mann mit Hut und Peitsche euer Liebling ist. Natürlich muss es keines der vier Spiele sein, das ihr über den GOG-Code erhaltet. Wenn es nunmal euer Favorit sein sollte, kann das natürlich auchfür den Atari 2600 sein oder auch eines der Lego-Indy-Spiele von TT Games. Mitmachen bei der Aktion könnt ihr bis zum Sonntag, den 16. August um 23:59 Uhr, später gepostete Kommentare können nicht berücksichtigt werden, da die Übersendung der Codes ausschließlich via PN erfolgt, könnten zudem nur registrierte GamersGlobal-User mitmachen. Wer gewinnt, entscheidet das Zufallsprinzip unter allen Kommentatoren, die die genannten Voraussetzungen erfüllt haben. Die Auflösung erfolgt voraussichtlich im Laufe des Montagvormittags.