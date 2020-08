Baldur's Gate 3: Early-Access-Start am 30. September [Upd]

PC

News-Update vom 18.8.2020:

Wie Larian heute bekannt gab, wird der Early-Access-Start von Bladur's Gate 3 am 30. September 2020 erfolgen. Der Termin gilt sowohl für Steam als auch für Googles Streaming-Plattform Stadia.

Ursprüngliche News:

Das belgische Entwicklerstudio Larian hatte bereits vor einiger Zeit in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass im August dieses Jahres der Startschuss für die Early-Access-Phase des Rollenspiels Baldur's Gate 3 (Preview, Interview) auf Steam beginnen soll. Nun, nicht so ganz, denn die im flämischen Gent ansässigen Macher von RPGs wie Divinity - Original Sin oder auch dem Serienableger Divinity - Dragon Commander hatten vorsorglich hinter dem Wort August ein "vielleicht" in Klammern eingefügt. Wie nun feststeht, wird der Early-Access-Start definitiv nicht mehr im August erfolgen. Allerdings will Larian im Rahmen eines Livestreams am 18. August um 9:00 Uhr deutscher Zeit einen finalen Termin für den kostenpflichtigen Vorabzugang bekannt geben. Mit der Corona-Pandemie dürfte der vermeintlich spätere Termin indes eher weniger zu tun haben. Beim Preview-Event im Februar in Nürnberg, also noch vor den Corona-Einschränkungen, wollte sich Larian nicht auf einen Early-Access-Start noch innerhalb dieses Jahres festnageln lassen.

Für den Livestream scharen Larian-Chef Sven Vincke und andere Mitarbeiter des Unternehmens indes prominente Promoter aus der Spielebranche um sich. Denn mit dabei sein wird etwa der Kanadier Geoff Keighley, der unter anderem als Inititator großer Preisverleihungen wie der Spike Video Game Awards, seine Livestreams zur E3 oder auch der Moderation des Eröffnungsevents der gamescom 2019 bekannt ist. Der bisweilen auch für den bekannten GameBlog Kotaku aktive Keighley hatte darüber hinaus auch virtuelle Gastauftritte in Spielen, zuletzt etwa in Hideo Kojimas storylastigem Action-Adventure Death Stranding (im Test: Note 8.5), das inzwischen neben der PS4 auf für PC verfügbar ist.

Was genau im Live-Stream präsentiert wird, ist noch nicht so ganz klar. Nachdem Larian allerdings bereits mehrfach Live-Gameplay aus der aktuellen Version zeigte, dürfte es auch hier nicht bloß hübsche CGI-Szenen und im Zweifel auch wirklich neues Material zu sehen geben. Obgleich Larian einen Start für die Early-Access-Phase bekannt geben will, sind konkrete Infos zum finalen Launch eher nicht zu erwarten. Angekündigt ist das Spiel indes bislang nur für PC. Nachdem die beiden letzten Spiele der Belgier allerdings später auch für Konsole erschienen, darf man dennoch auch jetzt bereits auf einen Multiplattform-Support hoffen.