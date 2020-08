PM: Keine Angst vor Spinnen in Grounded: Entdecke den Arachnophobie-Modus und vote bei der Tiny Build-Challenge (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Grounded, das neue Survival-Spiel von Obsidian Entertainment ist ab sofort als Xbox Game Preview im Xbox Game Pass und via Steam Early Access verfügbar. Die Geschichte beginnt in einem verschlafenen Hinterhof der Vorstadt, wo Du Dich zusammen mit ungeheurem Ungeziefer verwandelt wiederfindest – geschrumpft auf die Größe einer Ameise!

Gemeinsam mit der seltsamen Roboterstimme namens BURG.L erkundest Du den Hinterhof und entdeckst sukzessive weitere mysteriöse Geschehnisse. Anlässlich der Xbox Game Preview gibt es weitere spannende News zu Grounded. Lies weiter und erfahre, warum Grounded auch für Spinnen-Phobiker spielbar ist und wie klein ein funktionsfähiger PC schrumpfen kann. Ob Deine Grounded-Spielfigur darauf zocken könnte?

Erschließe das Terrain, erbaue Unterstände und überlebe die unzähligen Gefahren, die Lebewesen in Insektengröße drohen. Eine dieser typischen Gefahren stellen angriffslustige Spinnen dar, die ihr Netz gesponnen haben und hungrig auf Beute warten. Doch einige Spieler bekommen ernsthafte Probleme, wenn sie sich den behaarten, vielbeinigen Gegnern stellen.

Die Entwickler von Grounded haben bei der Entwicklung berücksichtigt, dass manche Spieler unter Arachnophobie leiden und somit sehr sensibel auf die übergroßen Spinnentiere reagieren. Deshalb hat Obsidian in enger Zusammenarbeit mit Xbox Research erforscht, welche Faktoren Arachnophobie triggern und mithilfe dieser Erkenntnisse den Arachnophobie-Modus in Grounded entwickelt.

Während dieser Studien wurde deutlich, dass Ekel und Angst bei den teilnehmenden Gruppen zunahmen, sobald die Spinnen mit Texturen, mehr Augen und Audio-Effekten ausgestattet wurden. Auf Basis der Ergebnisse von Xbox Research entwickelte Obsidian eine Methode, Spinnen in verschiedenen Abstufungen so zu abstrahieren, dass sie Arachnophobiker nicht triggern – unabhängig von der Schwere ihrer Phobie.

Das Resultat ist der finale Arachnophobie-Modus, in dem Du das Aussehen und die Audio-Effekte der Spinnen ganz an Deine persönlichen Bedürfnisse anpasst. So spielst Du mit Deinen Freunden auch wenn Spinnen Dir einen Schauer über den Rücken jagen. Denn wenn alle spielen, gewinnen wir alle.

Und auch für alle PC-Nutzer hält Grounded kleinere und größere Überraschungen bereit: Willkommen zur Xbox Game Pass für PC Grounded Tiny Build-Challenge!

Um die ab sofort verfügbare Xbox Game Preview von Grounded gebührend zu feiern, fordern wir bekannte PC Rig-Bauer weltweit zu einer ganz besonderen Challenge heraus. Die Aufgabe: Baue für 2.500 Dollar einen kreativen, möglichst kleinen Windows 10 PC, der Grounded im Xbox Game Pass für PC abspielen kann und halte Dein Kunstwerk auf Video fest, damit die Community über das beste Rig abstimmen kann.

Die Rigs werden vermutlich nicht klein genug, so dass Ameisen darauf Grounded spielen könnten – aber die sind ja ohnehin damit beschäftigt, Deinen Charakter zu jagen! Als geschrumpfter Mensch im Mini-Format lauern nämlich an jeder Ecke Gefahren. Erkunde die gefährliche Welt der Insekten entweder alleine oder schließe Dich mit Deinen Freunden zusammen und werdet Teil der Grounded-Community.

Unsere fleißigen Bastler sind bereits dabei, ihre Entwürfe zusammenzubauen und teilen ihre Fortschritte auf ihren Social-Media-Kanälen:

Schau am 3. August auf dem offiziellen Xbox Youtube Kanal und sieh Dir alle Builds in einer Playlist an. Die große Umfrage zum besten winzigen Build startet am 4. August ab 19:00 Uhr auf dem offiziellen Xbox Game Pass für PC-Kanal auf Twitter. Die finale Abstimmungsrunde startet schließlich am 5. August, so dass am 6. August der glückliche Gewinner gekürt wird. Falls Dir bis dahin langweilig wird, sichere Dir den Xbox Game Pass für PC (Beta) für nur 1 Euro im ersten Monat.

Grounded ist ab sofort als Xbox Game Preview im Xbox Game Pass und bei Steam Early Access für 29,99 Euro verfügbar. Für aktuelle News und Updates zu Grounded besuche die offizielle Website oder schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.