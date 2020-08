PM: Hitman 2, Greedfall und Dead Cells ab August auf PS Now (Sony Playstation Blog)

PC XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Macht die Welt zu eurer Waffe, entscheidet über das Schicksal eurer Insel und stellt eure Kampfkünste unter Beweis: bei diesen drei neuen Titeln für PS Now. Hitman 2, Greedfall und Dead Cells stehen ab heute bereit. Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an. Neu bei PS Now? Hier erfahrt ihr mehr dazu.

Hitman 2

Reist in Hitman um die Welt und spürt eure Ziele an exotischen Locations auf. Ob sonnenüberfluteten Straßen oder gefährliche Regenwälder: Vor Agent 47, dem tödlichsten Auftragskiller der Welt, ist niemand sicher. Entdeckt unglaublich komplexe Sandbox-Welten. Dort könnt ihr so ziemlich alles verwenden, um den perfekten Mord zu planen und durchzuführen. Dabei kommen Tarnung, Sabotage und vieles mehr zum Einsatz – denn mit etwas Kreativität lässt sich alles in eine tödliche Waffe verwandeln.

Verfügbar bis 01. Februar 2021.

Greedfall

In diesem atemberaubenden Action-RPG erkundet ihr unbekanntes Terrain. Ihr landet auf einer abgelegenen Insel voller Magie und Reichtümer, verloren gegangener Geheimnisse und fantastischer Kreaturen.Ihr könnt frei entscheiden, welche Fähigkeiten und Zaubersprüche ihr euch aneignen wollt und ob ihr eure Ziele mit Kampf, Diplomatie, Täuschung oder Tarnung erreichen wollt. Entscheidet über das Schicksal dieser neuen Welt, schließt Freundschaften mit euren Begleitern und ganzen Fraktionen oder hintergeht sie.

Dead Cells

Eine verflochtene Welt, verzweigte Wege und freischaltbarer Fähigkeiten mit der ständigen adrenalingeladenen Bedrohung durch Permadeath locken in diesem großartigen, actiongeladenen Roguelike-Metroidvania. Ohne Checkpoints könnt ihr entweder den Endgegner in einem Versuch vernichten oder von vorne beginnen. Harte, aber faire Kämpfe, eine reaktionsschnelle Steuerung, anspruchsvolle Gegner und natürlich die panische Ausweichrolle, die euch aus der Schusslinie bringt, sorgen für ein fesselndes, kathartisches Action-Spiel.

Verfügbar bis 01. Februar 2021