PM: Die drei besten Tipps, um in Fall Guys: Ultimate Knockout die Nase vorn zu haben (Sony Playstation Blog)

Willkommen zu Fall Guys, der durchgeknalltesten Knockout-Gameshow der Welt! Rast mit aberwitzigem Tempo durch verrückte Hinderniskurse, Prüfungen und Minispiele, bis von den 60 Fall Guys nur noch einer übrig ist: Der Gewinner! Chaos, wie ihr es noch nie erlebt habt. Teamwork und Wettkampf verpackt in fluoreszierendem Wahnsinn. Dutzende von Geleebohnen-Charakteren auf der Flucht vor einem riesigen aufblasbaren Hammer.

Die Show startet heute, und Lead Game Designer Joe Walsh verrät euch ein paar Insiderstrategien, mit denen ihr dafür sorgt, dass eure Gegner hilflos im Schleim schwimmen, während ihr euch den Sieg holt. Hier sind seine drei besten Tipps, um im tollsten Wettkampf aller Zeiten zu gewinnen – Fall Guys: Ultimate Knockout!

1. Mehr Bauchplatscher

Es sieht vielleicht albern aus, aber der Bauchplatscher ist die Geheimwaffe der Fall Guys. Drückt dieQUADRAT-TASTE, um euren Fall Guy nach vorne auf seinen Bauch fallen zu lassen. Damit könnt ihr euch an den unterschiedlichsten Stellen einen Vorteil verschaffen! Wenn ihr beispielweise in einer Rennrunde auf dem Bauch über die Ziellinie rutscht, kann das eure Zeit um ein paar wertvolle Millisekunden verbessern und ein Ausscheiden verhindern. Außerdem sieht es einfach cool aus.

Ihr könnt den Bauchplatscher aber auch verwenden, um Geschossen auszuweichen oder andere Fall Guys umzuschmeißen. Und wenn ihr ihn mit einem Sprung kombiniert, bleibt ihr länger in der Luft. Wenn euer Fall Guy nicht den halben Level damit zubringt, wieder vom Boden aufzustehen, macht ihr etwas falsch, also bauchplatscht so oft wie möglich!

2. Lasst andere für euch scheitern

Der ultimative Ruhm ist zwarimmerdas Ziel, aber manchmal zahlt es sich aus, listig und hinterhältig zu sein und andere den Weg zu eurem Sieg ebnen zu lassen. Bleibt in Rennrunden wie Door Dash oder Tip Toe ein wenig weiter hinten, denn hier müssen die Fall Guys zusammenarbeiten, um eine sichere Route zur Ziellinie zu finden. Sobald die beste Route offensichtlich ist, rauscht ihr einfach an dem Chaos vorbei, dass die anderen verursacht haben, und spaziert gemütlich über die Ziellinie, während der Rest sich fragt, was um alles in der Welt schiefgegangen ist.

3. Sucht euch Freunde (und hintergeht sie dann)

In Fall Guys kann es nur einen Sieger geben, aber es lohnt sich, vorübergehend Bündnisse zu schließen. In Runden wie See Saw müssen die Fall Guys zusammenarbeiten und im Gleichgewicht bleiben, um über die Ziellinie zu kommen, und in Egg Scramble ist eine perfekte Kombination aus Eibeschützern und Eidieben nötig, um nicht auf dem letzten Platz zu landen. Wenn ihr dann mal eine Finalrunde wie zum Beispiel Hex-a-gone erreicht, glauben eure Konkurrenten vielleicht, ihr hättet sie ins Herz geschlossen … was es umso schöner macht, ihnen den Weg abzuschneiden und sie aus dem Rennen und hinunter in den Schleim zu werfen.

Wenn das alles zu sehr nach harter Arbeit klingt, dann bildet einfach eine Gruppe mit euren PlayStation-Freunden und freut euch über ihre Unmutsbekundungen, wenn ihr ihnen die Krone direkt vor der Nase wegstibitzt (obwohl ihr versprochen hattet, das nicht zu tun).

Mit diesen drei Insidertipps werdet ihr schnell in den neuesten und tollsten Fall Guy-Klamotten herumstolzieren, die ihr euch mit euren erspielten Kronen gekauft habt. Vorausgesetzt natürlich, dassichnicht mit euch an der Startlinie stehe. Ich habe mich nämlich bei unseren vielen Betatests daran gewöhnt, eine Krone zu tragen. Wenn ihr also gegen mich antretet, dann werden wir sehen, wer derechteGewinnertyp ist. Intro ab!