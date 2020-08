PM: Xbox Game Pass Ultimate: Cloud Gaming auf Deinem Mobilgerät startet am 15. September (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bereits seit dem ersten Tag verfolgen wir mit Project xCloud die Vision, Spielern und Spielerinnen weltweit Zugang zu ihren Lieblingsspielen gemeinsam mit Freunden und Familie zu ermöglichen – flexibel und unabhängig von Zeit oder Ort. Seit dem Start der öffentlichen Preview von Project xCloud in Nordamerika, Europa und Südkorea haben Gamer ihre Erfahrungen und Geschichten zum Cloud Gaming mit uns geteilt. Auf diesem Wege erreichte uns wertvolles Feedback, wie wir den mobilen Spielspaß noch weiter verbessern können.

Cloud Gaming als Teil des Xbox Game Pass ist der nächste große Schritt unserer Vision, Dich in den Mittelpunkt des Gamings zu stellen. So profitierst Du noch mehr von Deiner Mitgliedschaft, ohne Dich von Barrieren einschränken zu lassen. Letzten Monat haben wir unser Engagement gegenüber Dir und der Community bereits angekündigt. Jetzt machen wir unser Versprechen wahr: Cloud Gaming, angetrieben durch Project xCloud, ist ohne zusätzliche Kosten im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar.

Ab dem 15. September spielen Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder mehr als 100 Spiele aus der Cloud auf ihrem Android-Smartphone oder -Tablet (Beta). Cloud Gaming wird in einem ersten Schritt als Beta-Version für Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder in 22 Ländern eingeführt. So gewährleisten wir Stabilität während wir das Feature für Millionen von weiteren Spielern ausrollen.

Sobald Cloud Gaming als Teil des Xbox Game Pass Ultimate verfügbar ist, spielst Du über 100 hochwertige Spiele direkt aus der Cloud. Freue Dich auf Top-Titel wie Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2, und viele mehr! Neue Titel der Xbox Game Studios sind ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar und zukünftig auch über die Cloud. Informationen zum Katalog der Spiele folgen in den kommenden Wochen.

Die Welt befindet sich im stetigen Wandel und Entertainment ist fast überall verfügbar – unabhängig des genutzten Endgeräts. Wir verfolgen die Vision, Gaming in einer Vielzahl unterschiedlicher Szenarien verfügbar zu machen. All das, was du auf Xbox und in deinem Spielprofil erwartest, kommt auf Deinem Mobilgerät mit dir, darunter Freundeslisten, Achievements, Controller-Einstellungen sowie Speicherstände deiner Spiele. Erforsche das nächste spannende Kapitel der Gears 5-Kampagne während Du im Zug sitzt oder bestreite einen Destiny 2-Raid – auch wenn Dein Mitbewohner gerade den Fernseher blockiert.

Darüber hinaus ermöglicht Cloud Gaming neue Couch-Koop-Szenarien auch bei Online-Titeln. Stich gemeinsam mit Deinem Freund in See bei Sea of Thieves während Ihr beide auf der Couch sitzt und über Konsole und Smartphone gemeinsam spielt. Mit Cloud Gaming musst Du nie mehr warten, bis der Fernseher frei wird. Schnapp Dir einfach Dein Smartphone oder Tablet und spiele, wann immer Du willst.

Seit der Einführung 2017 wählen Spieler des Xbox Game Pass aus einer riesigen, sich ständig aktualisierenden Spielebibliothek ihr neues Lieblingsspiel aus. Cloud Gaming im Rahmen des Xbox Game Pass zu integrieren, ist also der logische nächste Schritt. Mehr als 10 Millionen Xbox Game Pass-Nutzer spielen bereits Top-Titel auf Konsole und PC – und mit der Unterstützung von Cloud Gaming entdecken Spieler neue Titel zukünftig auch auf Smartphone und Tablet.

Und da alle Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder auf dieselbe Bibliothek zurückgreifen, ist das Zusammenspiel mit Freunden noch einfacher. Egal, ob Du lieber auf Xbox One, Windows 10 PC oder mobil spielst – zusammen spielen war noch nie so einfach!

Du und Deine Freunde wollen die neuen Titel und den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren? Dann sichert Euch jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro. Spiele über 100 großartige Titel, einschließlich der mit Spannung erwarteten neuen Games der Xbox Game Studios, und profitiere von exklusiven Rabatten, Perks, und Xbox Live Gold. Um Dein nächstes Spiel aus der Cloud zu spielen, downloade die Xbox Game Pass-App aus dem Samsung Galaxy Store, ONE Store oder dem Google Play Store.

Cloud Gaming im Xbox Game Pass Ultimate ist ab dem 15. September auf Android-Geräten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Kanada, Tschechien, Finnland, Frankreich, Ungarn, Irland, Niederlanden, Italien, Norwegen, Polen, Portugal, Slowenien, Spanien, Südkorea, Schweden, Großbritannien und in den USA verfügbar.

Für ein noch besseres mobiles Gaming-Erlebnis arbeiten wir mit Partnern wie Razer, PowerA, 8BitDo und NACON zusammen, um neue Gaming-Accessoires für Cloud Gaming zu entwickeln. Dazu gehören verschiedene Smartphone-Halterungen, die mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel sind, Reise-Controller, die in jede Tasche passen und exklusive Xbox-Controller, die sich in der Mitte teilen und seitlich ans Smartphone gesetzt werden. Alternativ verbindest Du Deinen Xbox Wireless Controller oder Playstation DUALSHOCK4 Controller via Bluetooth.

Wir betreten eine aufregende neue Ära des Gaming und möchten allen Teilnehmern der Project xCloud Preview herzlich für ihr wertvolles Feedback danken. Die Preview von Project xCloud ist noch bis zum 11. September verfügbar. Wir werden auch in Zukunft weiterhin auf die Wünsche der Community hören und den Xbox Game Pass Ultimate kontinuierlich mit neuen Features, Spielen, Perks und mehr ergänzen. Bleib gespannt, denn auf Samsung’s Galaxy Unpacked Event am 05. August präsentieren wir neue und spannende News. Wir freuen uns, diese Reise gemeinsam mit Dir fortzusetzen und Dir immer Möglichkeiten anzubieten, gemeinsam mit Deinen Freunden zu spielen.

Für weitere Details zum Xbox Game Pass, Cloud Gaming und News aus dem Xbox-Kosmos schaue regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.