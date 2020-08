PM: Werdet als Tech-Support zum heimlichen Helden jedes E-Sport-Teams – Neue Erweiterung des PC Building Simulators ist jetzt verfügbar (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Werdet als Tech-Support zum heimlichen Helden jedes E-Sport-Teams – Neue Erweiterung des PC Building Simulators ist jetzt verfügbar

– Baut PCs für Top E-Sport-Teams mit der E-Sport Erweiterung des PC Building Simulators –

LONDON – 4. August 2020 – Stellt euch einer komplett neuen Herausforderung als Tech-Support eines E-Sport-Teams von Weltrang im PC Building Simulator. Die PC Building Simulator – E-Sport Erweiterung ist ab sofort auf Steam live.

Erstellt, repariert und erweitert professionelle E-Sport-Setups und stellt sicher, dass euer Team zur Weltspitze aufsteigt. Diese Erweiterung ermöglicht es euch die PCs eurer Teammitglieder aus real existierender Hardware zusammenzubauen.

Ursprünglich 2018 für den PC veröffentlicht hat sich der PC Building Simulator inzwischen eine Million Mal verkauft und wurde von der Kritik für seine Liebe zum Detail gepriesen. Die neue Erweiterung eröffnet Spielerinnen und Spielern einen neuen, aufregenden Pfad. Sie umfasst acht E-Sport-Teams, fünf Spiele und 13 echte Sponsoren – inklusive AMD, NVIDIA, NZXT, RAZER und Republic of Gamers. Die E-Sport Erweiterung fügt dem PC Building Simulator zudem über 12 Stunden zusätzlicher Kampagnenspielzeit hinzu.

Startet mit einem bescheidenen Team und steigt in den Ranglisten auf, während ihr auf Anforderungen der Teammitglieder, Sponsoren und des Managements eingehen müsst. Verwaltet das Tech-Budget des Teams, verbaut die richtigen Sponsoren-Bauteile und versucht Ruhe zu bewahren, wenn am Spieltag etwas schief geht.

Verbringt die Woche in der Werkstatt, beantwortet Mails der Sponsoren und des Managements und behaltet euer Telefon für Anfragen eurer Teammitglieder im Auge. Verdient euch etwas durch zusätzliche Aufträge für Team und Management hinzu. Verliert aber niemals die wichtigste Aufgabe aus den Augen – Sicherzustellen, dass die PCs perfekt auf das große Match am Samstag vorbereitet sind.

Wenn der Spieltag da ist, ist es eure Aufgabe Backstage die PCs zusammenzubauen und einzustellen, während ihr versucht spontane, letzte Anfragen umzusetzen und Image-bewusste Sponsoren glücklich zu machen. Arbeitet schnell, um in letzter Sekunde alles abzuschließen, bevor sich die Stage öffnet – Nun ist es nahezu Game-Time.

Geht durch den Tunnel in die Arena, während ihr alles doppelt überprüft, bevor ihr die PCs des Teams auf der Stage aufbaut. Während des Matches könnt ihr euch Backstage zurücklehnen und einen Kaffee genehmigen. Entspannt euch aber nicht zu sehr – mitten im Spiel kann immer etwas schief gehen. Schnelle Aktionen während der Halbzeit können die Rettung eures Teams darstellen – oder es wird alles nur noch schlimmer.

Helft eurem Team dabei zu Siegen und es wird Likes auf LikedIn regnen. Wenn es so weiter geht, winkt bald eine Beförderung und ihr könnt bessere Teams unterstützen, bekommt höhere Budgets und schicke neue Werkstätten. Wenn eure Teammitglieder Siege erringen, kann es bald passieren, dass ihr ein Angebot von einem rivalisierenden Team erhaltet.

PC Building Simulator ist der PC-Bau-Hit mit über 1000 Bauteilen aus der echten Welt, von Marken wie Intel, AMD, NVIDIA, ASUS, Deepcool, EKWB und NZXT. Spielerinnen und Spieler können im Kariere-Modus ihr eigenes PC-Business leiten, oder man baut sich das ultimative High-End-Setup im Freien-Bau-Modus zusammen. Das Spiel hat sich auf PC und Konsole eine Million Mal verkauft.

Das Hauptspiel des PC Building Simulators wird als Teil des Steam Midweek Madness Sales vom 4. bis zum 8. August erstmalig mit einem Rabatt von 50% angeboten.

Weitere informationen erhällt man unter https://theirregularcorporation.com/ und durch einen Follow auf Twitter .

# # #

“Die E-Sport Erweiterung des PC Building Simulators erweitert das erfolgreiche PC-Bau-Spiel um einen neuen Twist mit neuen Werkstätten, neuen Herausforderungen und einer brandneuen Story in der fordernden und manchmal urkomischen Welt des E-Sports.”

Phil Clandillon, Franchise Director, The Irregular Corporation

Über The Irregular Corporation

The Irregular Corporation ist ein britischer Entwickler und Publisher mit Sitz in London, der von Veteranen der UK-Spieleindustrie gegründet wurde. Mit Titeln wie dem extrem populären PC Building Simulator, Good Company und den kommenden Titeln Deadstick – Bush Flight Simulator und Mars Horizon ist es die Mission von The Irregular Corporation Spielerinnen und Spielern einnehmende, einzigartige Spielerlebnisse zu bieten, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.