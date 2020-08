PM: Da ist das Ding – Sommer-Überflieger Fall Guys jetzt für PS4 und PC und erhältlich! (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fall Guys feiert heute seinen Launch auf PlayStation 4 & Steam

Das unaufhaltsame Team von Mediatonic und Devolver Digital lädt Fans auf der ganzen Welt ein, sich ihnen online in Fall Guys: Ultimate Knockout anzuschließen, das jetzt auf PlayStation 4 und für PC via Steam erschienen ist. Wer über PS+ verfügt, kann zudem den ganzen August lang KOSTENLOS einsteigen. Also schnell rüber zu fallguys.com stolpern, um mehr zu erfahren!

Fall Guys: Ultimate Knockout lässt Horden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern online aufeinander los! Runde für Runde eskaliert das Chaos, bis nur ein Fall Guy übrig ist! Kämpft gegen bizarre Hindernisse, drängt euch an unliebsamen Mitbewerbern vorbei und überwindet die gnadenlosen Gesetze der Physik auf dem Weg zu wahrer Größe. Gebt die Würde an der Tür ab und bereitet euch auf so manche köstliche Niederlage vor, bevor die Krone beansprucht werden kann!

Features:

Massiver Online-Wahnsinn: Taucht in eine Reihe von unfassbaren Herausforderungen und wilden Hindernisparcours mit massenhaft anderen Fall Guys ein – alle in der Hoffnung, den Cut zu schaffen und in die nächste Runde des Chaos vorzustoßen.

Konkurrierend und kooperativ: Wechselt zwischen wetteiferndem Konkurrenzkampf und kooperativen Herausforderungen, bei denen das unterlegene Team komplett rausfliegt.

Körperlich komisch: Seht mit großem Vergnügen zu, wie sich die Konkurrenz verbiegt, abprallt und sich so ihren Weg zu urkomischen, physisch bedingten Misserfolgen bahnt!

Entzückend anpassbar: Versagt stilvoll, dank einer verrückten Auswahl an Accessoires – von modischer Ananas-Couture bis hin zu den neuesten Hasenmützen – mit denen ihr euren Look in Fall Guys individuell gestalten könnt.

Mehr zum Spiel gibt es auf fallguys.com , bei Discord – oder man folgt @FallGuysGame auf Twitter für regelmäßige Updates und bereitet sich damit perfekt auf das unvermeidliche Scheitern vor der Augen der ganzen Welt vor!