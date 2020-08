PM: TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE: DAS NEUE ZEITLICH BEGRENZTE EVENT IST DA: M.U.T.E. PROTOCOL (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,3.August2020– Ubisoft®verkündete heute das neue zeitlich begrenzte Event fürTomClancy’sRainbow Six®SiegeYear 5 Season 2:M.U.T.E. Protocol.Das Event bringt eine neue Version des Spielmodus „Bereich sichern“ mit einer futuristischen Version der Turm-Karte.

Das Event läuft ab morgen, dem 4. August bis zum 17. August.Bei diesem futuristischenSci-Fiangelegten 5-gegen-5 Modus stürmen die Angreifer hinein und versuchen M.U.T.E. Protocol zu zerstören, während die Verteidiger denFunkturm,um jeden Preis verteidigenmüssen. 41 Operator sind spielbar. AufgrundihrerGameplay-Fähigkeitensind folgende Operator nicht spielbar: Twitch, Thatcher,Mozzie, Mute, Maestro,Valkyrie,Dokkaebi, Echo,Goyo, Clash, Montagne, Blitz undCaveira.

Auch für Spieler, die den„Bereich sichern“-Spielmoduskennen, wirdM.U.T.E. Protocolein neues einzigartiges Feature mit sich bringen: Morphen.ImAngriffmüssen die Spieler zwei Bereiche sichern, und können dabei zwischen Operator und Drohne wechseln, indem siedieÜberwachungssysteme betreten undverlassen.In der Verteidigungkönnendie Operatorsichmithilfeder kugelsicherenKamerasdigital durch das Netzwerk bewegen.

DasM.U.T.E. ProtocolbringteinespezielleCollectionmit26Items,darunter Anpassungsgegenstände fürJackal, Lion, Ying,Kapkan, Mira, Mute,Oryxund Vigil. Diese High-Tech-Designserscheinen während des Events ebenfalls im Spielbeider Operator-Auswahl. Die Collection bietet außerdem exklusive Charaktergegenstände, darunter charakteristische Waffen-Designs. Die Spieler könnenbei der speziellen Event-Herausforderung, M.U.T.E. Protocol-Packs erhalten, oder diese jeweils für 300 R6-Credits oder 12500 Ansehen im Packs-Bereich auf der Startseite erwerben. Jederzeitlich begrenzte, exklusiveAnpassungsgegenstandfürbestimmteOperator kann im Bundle imShop-Bereichjeweilsfür 1680 R6-Creditserworben werden. Year 5-Pass-Besitzer erhalten einen 10%-Rabatt auf individuelle Bundles und Packs.

Weitere Informationen zuM.U.T.E. Protocolgibt es unter:https://www.ubisoft.com/en-gb/game/rainbow-six/siege/events/mute-protocol

Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 60 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique Operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of Operators inspired by real world counter-intelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new Operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.