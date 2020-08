Blasphemous: Heutiger Gratis-DLC Stir of Dawn lässt euch richtig büßen

PC Switch XOne PS4 PSVita Linux MacOS

Heute, am 4. August 2020, erhalten Besitzer von Blasphemous auf Nintendo Switch, PC, PS 4 und Xbox One ein Update mit dem umfangreichen Gratis-DLC The Stir of Dawn. Der bringt neue Gebiete, Bosse, NPCs in das Soulslike-Metroidvania und krempelt Features wie die Karte und die Spezialfähigkeiten um.

Ein Kernstück des DLCs ist der neue New-Game-Plus-Modus, der passend zur düsteren Stimmung "True Torment" getauft wurde. Sämtliche Bosse wurden angepasst, damit sie auch mit allen Boni und Fähigkeiten aus dem ersten Spieldurchgang wieder eine Herausforderung bieten. Wer sich und seine Büßer-Spielfigur noch mehr quälen möchte, der kann sich diesen frommen Wunsch mit den drei Reue-Herausforderungen erfüllen:

Mit "Penitence of the Bleeding Heart" wird der Lebensbalken durch Gesundheitskugeln ersetzt und Gegner spawnen bei jedem Betreten eines Bildschirms neu

Mit "Penitence of the Unwavering Faith" werden eure Schwert-Attacken wesentlich schwächer, aber euer Eifer regeniert sich ständig, so dass ihr auf den richtigen Gebrauch eurer Gebete-Zauber angewiesen seid

Mit "Penitence of the True Guilt" erwarten euch die schwierigsten Bedingungen: Eure Heilflaschen regenerieren nun nur Eifer statt Gesundheit und bei einem Tod verliert ihr eure ganze Tränen-Währung und Schuld-Fragmente für immer, wenn ihr es vor dem nächsten Ableben nicht zu einer Beichte-Statue schafft

Um die besonders schweren neuen Amanecidas-Bosse zu finden, müsst ihr im New Game Plus einen versteckten NPC finden. Wenn ihr nicht suchen wollt: Im Gebiet Holy Line (das erste, nach dem Startgebiet) zerstört ihr einen falschen Boden. In der Höhle darunter benutzt ihr beim NPC Jibrael die versteinerte Glocke, die ihr beim Besiegen des letztes Bosses von Blasphemous erhaltet. Jibrael wird darauf an verschiedenen Gebieten in der Welt auftauchen und euch weitere Anweisungen geben.