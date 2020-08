PM: Der neue Microsoft Store im Test für alle Xbox Insider! (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Xbox-Fans aufgepasst! Nach langem Warten ist es Zeit für einen neuen Anstrich des Microsoft Stores auf Deiner Xbox One! Der Store ist von Grund auf neugestaltet, erlaubt eine schnellere Nutzung und ist einfacher sowie sicherer als jemals zuvor. Denn wir möchten, dass Du einfach und komfortabel im Store stöberst und so noch schneller Dein neues Lieblingsspiel findest. Um jetzt schon zu sehen, was Dich bald im Microsoft Store erwartet, wirf hier einen exklusiven Blick auf die kommenden Änderungen.

Der neue Microsoft Store auf Xbox ist mehr als doppelt so schnell wie früher. Der Store startet in unter zwei Sekunden, darüber hinaus ist die Browser-Performance deutlich verbessert. Lade Seiten blitzschnell, recherchiere Preise, schau Dir einen HD-Trailer an und finde alles, was Du brauchst in kürzester Zeit.

Entdecke die zu Dir passende Xbox Game Pass-Mitgliedschaft, finde genau den richtigen DLC oder hol Dir Zugang zu einer App, einem Film oder einer TV-Serie. Schau Trailer direkt an, während Du durch den Shop blätterst indem Du Autoplay aktivierst, habe immer im Blick, welche Spiele Deine Freunde gerade zocken und finde blitzschnell Rabatte.

Unser Ziel ist es, eine integrative und intuitive Erfahrung für alle Spieler anzubieten. Deshalb findest Du jetzt Dein nächstes Lieblingsspiel, Deine nächste Lieblings-App, einen neuen spannenden Film oder eine bisher unentdeckte Serie einfacher denn je. Dies beginnt mit einem völlig neu gestalteten Navigationssystem, mit dem Du im Handumdrehen zwischen Einkaufserlebnissen hin- und herspringst oder detaillierter auf einer bestimmten Seite stöberst.

Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, haben wir einige Features und Funktionen überarbeitet und verfeinert:

Uns ist besonders wichtig, dass der Microsoft Store auf Xbox auch für Familien der beste Ort ist, um neue Spiele und Filme zu kaufen. Damit Eltern sicherstellen, dass ihre Kinder nur mit geeigneten Inhalten in Kontakt kommen, müssen Nutzer sich vor dem Surfen im Store mit ihrem Xbox-Konto anmelden. Durch die Anmeldung wird das Erlebnis im Microsoft Store gleichzeitig individueller, da Dir direkt Inhalte angezeigt werden, die für Dich besonders relevant sind.

Die Methode zur Filterung von Inhalten wurde ebenfalls verbessert, so dass sie an die für Kinderkonten geltenden Familieneinstellungen angepasst ist. Mit dieser Aktualisierung stellst Du sicher, dass Deinem Kind keine Inhalte, die kritisch für die eingestellte Stufe des Inhaltsfilters bewertet wurden, in der Suche angezeigt werden. Surft ein Kind mit den aktivierten Inhaltsfiltern für Achtjährige, bekommt es im Store keine Ergebnisse angezeigt, die für Jugendliche oder Erwachsene empfohlen werden. Die Aktualisierung garantiert außerdem, dass Inhaltsfilter auch dann greifen, wenn mehrere Nutzer angemeldet sind. Überdies können Eltern oder Erziehungsberechtigte, Ausnahmen von diesen Beschränkungen für bestimmte Spiele, Filme oder Fernsehsendungen bewilligen. Erfahre hier mehr zu Kinderkonten und Familieneinstellungen auf Xbox.

Altersempfehlungen sind zukünftig noch besser erkennbar: Die Altersempfehlung findet sich jetzt vor jedem Trailer, gut sichtbar oben in der Detail-Übersicht des Spiels und wird während des gesamten Kaufprozesses immer wieder eingeblendet.

Für weitere Details zu den Updates schau Dir Major Nelsons Video-Podcast zum Thema an:

Wir werden dieses Update schrittweise einführen. Wenn Du Teil des Xbox Insider-Programms bist, siehst Du den neuen Microsoft Store auf Xbox vielleicht schon ab dem 5. August. Das umfangreiche Update wird im Laufe der Zeit für immer mehr Insider freigeschaltet, bevor es im Herbst für alle Benutzer verfügbar ist. Falls Du auf Probleme stößt, melde das Problem einfach, indem Du den Xbox-Button auf Deinem Controller gedrückt hältst und im Power-Menü unter “Option” die Rubrik “Problem” wählst. Bitte reiche Dein Feedback unter Kategorie > Apps > Unterkategorie > Microsoft Store ein. Falls Du jetzt auch ein Xbox Insider werden willst, melde Dich hier zu dem Programm an.

Wir freuen uns auf Dein wertvolles Feedback, das dabei hilft, Xbox stetig zu verbessern. Der neue Microsoft Store auf Xbox ist ein erstes von vielen Updates, die in den kommenden Wochen folgen, um Dich als Spieler in den Fokus Deiner Gaming-Erfahrung zu stellen. Alle aktuellen News zu Updates, kommenden Spielen und mehr findest Du regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH.