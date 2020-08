PM: [Video] Ein spannender Blick hinter die Kulissen und Ideen von Fall Guys (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ganz nah dran und ganz persönlich: Auf Tuchfühlung mit Fall Guys

Das hartnäckige Team von Mediatonic und Devolver Digital hat die neueste und (natürlich!) beste Folge von Behind the Schemes zum fabelhaften Fall Guys veröffentlicht! In dieser lang erwarteten Fortsetzung der bald preisgekrönten Serie dringt JT bei seinen Abenteuern und seiner Suche nach Schmutz und Skandalen über die Videospiele von Devolver in die Büros von Mediatonic in London ein, verhört verängstigte Entwickler und zwingt sie, sich in seinem hinterhältigen und – wie manche sagen – tödlichen, realen Fall Guys-Hinderniskurs zu messen.

Laden Sie das Video hier herunter.

In dem 11-minütigen Epos geht es um den kreativen Prozess, der hinter Fall Guys steckt, von den Inspirationen aus dem ursprünglichen Spielfeld und klassischen Spielshows bis hin zu den Charakterdesigns, und darum, warum der Schlüssel zur perfekten Bewegung ein teilweise vernetztes Ragdoll ist.

