PM: State of Play kommt diesen Donnerstag, den 6. August, zurück (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist schon eine Weile her … aber State of Play kehrt diesen Donnerstag zurück und bietet einen Fokus auf von Drittanbietern veröffentlichte Spiele, die für PS4 und PS VR erscheinen. Wir haben außerdem ein paar Neuigkeiten zu Indie-Spielen und Titeln von Drittanbietern für PS5, die ihr in der Juni-Präsentation sehen konntet.

Diese Folge dauert über 40 Minuten! Wir haben eine großartige Auswahl für euch, die viel neues Gameplay-Videomaterial und weitere Spiel-Updates umfasst. Ich kann es gar nicht abwarten, zu hören, was ihr darüber denkt!

Und nur, damit das klar ist: Es wird in der Folge an diesem Donnerstag keine Neuigkeiten zu PlayStation Studios geben. Ebenso wird es keine Neuigkeiten zu Hardware, Geschäftlichem, Vorbestellungen oder Veröffentlichungsdaten geben. Am Donnerstag möchten wir uns vollständig darauf fokussieren, euch ein paar coole Spiele zu zeigen, die bald für die PlayStation-Plattformen erscheinen. Das wird ein Spaß!

Die neue Episode von State of Play wird amDonnerstag, den 6. August, um 22:00 Uhr MESZübertragen – und ihr könnt live aufTwitchundYouTubezuschauen.

Wir sehen uns am Donnerstag!