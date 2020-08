Zankstelle Vol. 51: Xbox Games Showcase Lineup unter der Lupe

Nachdem der GG-User-Podcast bereits in Folge 47 das Lineup der bisher vorgestellten PS5-Spiele durchleuchtet hat, ließen es sich Hendrik, Dennis und der an akuter Showcase-Allergie leidende John natürlich nicht nehmen, auch über die entsprechenden Ankündigungen von Microsoft zu sprechen. In der kurzen, knackigen und dennoch gut 70 Minuten langen Folge reden die drei über jedes einzelne, bei der Internetveranstaltung vorgestellte Spiel. Wenn ihr euch parallel dazu selbst ein Bild machen wollt, findet ihr hier die von ChrisL zusammengestellte Übersicht aller Trailer.

Wie seht ihr das Thema und die vorgestellten Titel? Wie gefällt euch die Tendenz, statt Gameplay erst einmal atmosphärische Trailer vorzustellen? Auch dazu haben die Podcaster natürlich ihre Meinung kund getan - aber uns interessiert natürlich auch eure Einstellung dazu.

