PM: Endspurt in Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Season 4 in Modern Warfare endet am Dienstag, den 04. August. Dementsprechend endet auch der Battle Pass am selbigen Tag. Habt ihr noch nicht alle Level freigeschaltet, oder habt ihr noch einige Missionen offen, die ihr unbedingt noch freischalten bzw. abschließen möchtet? Dann haben wir hier die richtigen Tips und Tricks für euch um in den restlichen 4 Tagen die Inhalte der vierten Saison inklusive Battle Pass ausgiebig zu spielen und alle gewünschten Belohnungen freizuschalten.

Der Start dürfte wie bei den vorherigen Seasons von einem großen Update mit neuen Maps, Spielmodi, Operators, Waffen und mehr eingeläutet werden.

Ihr dürft gespannt sein, was euch alles in Season 5 erwartet, angeblich soll sich die Warzone-Map komplett verändern. Außerdem häufen sich die Leaks und Gerüchte rund um Call of Duty: Black Ops Cold War (CoD 2020), das, wie der Name schon verrät, wohl den Kalten Krieg als Setting wählt. Hiernach gibt es auch einige Gerüchte, dass “Cold War” in Season 5 in Warzone gespoilert wird.

Bevor wir uns aber zu sehr mit Season 5 und Call of Duty: Black Ops Cold War beschäftigen, wollen wir euch nicht die Zeit stehlen, die ihr zum vollenden eures Rangs, Battlepasses, oder euren Missionen zurückhalten. Wir hoffen die Tipps und Tricks helfen euch, bei dieser Mission und wünschen euch schon mal viel Spaß mit Season 5.