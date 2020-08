Beyond Good & Evil: Netflix will Action-Adventure verfilmen

Beyond Good & Evil ab 1,46 € bei Green Man Gaming kaufen.

Nachdem Netflix vor kurzem eine Filmadaption der Splinter Cell-Reihe angekündigt hat, wurde nun eine weitere Umsetzung eines Videospiels vorgestellt. In Zusammenarbeit mit Ubisoft laufen aktuell die Vorbereitungen für eine Verfilmung von Beyond Good & Evil, die demnächst unter dem Namen Beyond auf Netflix erscheinen soll.

Beyond soll eine Mischung aus Echtfilm und computeranimierten Szenen bieten und unter der Regie von Rob Letterman umgesetzt werden. Letterman war zuletzt unter anderem an Meisterdetektiv Pikachu als Regisseur beteiligt. Bislang befindet sich das Projekt aber offenbar noch in einer sehr frühen Planungsphase, da Netflix noch nach Autoren sucht.

Ubisoft arbeitet momentan an einer Fortsetzung des 2003 erschienen Action-Adventures. Beyond Good & Evil 2 (in der Preview) soll nach aktueller Planung noch in diesem Jahr erscheinen.