Nicht-Abonnenten aufgepasst: Kostenlose Premium-Inhalte im August 2020

Reichlich Schnupperinhalte

Teaser Ohne Abo entgehen euch etliche schöne Inhalte bei uns – aber ohne Möglichkeit für euch zum Reinschnuppern entgehen uns potenzielle Abonnenten. Deshalb gibt's regelmäßig kostenlose Beispiele für euch!

Stunde der Kritiker: Paper Mario - The Origami King

Der Schnurrbart-tragende Nintendo-Markenbotschafter kann weit mehr als nur hüpfen und rennen, das hat er in zahlreichen Spin-Offs bereits bewiesen. Kann sein neuestes Papier-Abenteuer überzeugen?

Test: Ghost of Tsushima

Zum Glück hat unser Held eine Maske auf, denn was in diesem Open-World-Spiel so herumfliegt, ist echt gesundheitsschädlich: Grashalme, Blätter, Blüten, Glühwürmchen, aber auch Pfeile und Bomben.

Preview: Assassin's Creed Valhalla

Wir haben über drei Stunden Eivors Feinden seine Axt zu schmecken gegeben, die versteckte Klinge gezückt, mit unserer Wikinger-Crew einen Überfall begangen und auf einer Hochzeit die Sau rausgelassen.

Meinung: Stich ins Lesbennest

Harald Fränkel muss diesen Monat das neue Bühnenprogramm für Mario Barth schreiben. Zum Glück hat auch unser Kolumnist einen Ghostwriter: Torben. Er ist Covid-19-Leugner, Impfgegner und Patridiot.

Jörgspielt: Surviving Titan

Surviving Titan sieht mit seiner Pixeloptik nach harmlosem Spaß aus, entpuppt sich aber als beinhartes Crafting- und Survival-Spiel. Lest, wie es Absturzastronaut Jörg in den ersten 10 Tagen erging.

WoSchCa 10.07.2020: Der Langer brennt, der Braun, der flennt?

Bei unserem ersten WoSchCa im Juli begrüßt Jörg Langer unseren ehemaligen Kollegen und jetzigen Freien Autoren Benjamin Braun, der allerhand zu berichten hat. Nur reimen mag er nicht...

Die Viertelstunde: Xcom - Chimera Squad

Auf GamersGlobal sind viele Inhalte kostenfrei, doch alle geschriebenen Tests und Previews sowie deren Audiofassungen gibt es erst ab der ersten Abostufe (Fairness), und viele unsere aufwändigeren Formate erst ab der Abostufe Premium. Darunter beispielsweise diemit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer oder Meinungsartikel von Autoren wie Mick Schnelle, Michael Hengst ("Die Hengst-Chroniken") oder Harald Fränkel ("Fränkel spielt verrückt").Über die Abo-Vorteile informiert euch diese Infoseite Damit ihr euch dennoch ein Bild von den Premium-Inhalten machen könnt (oder natürlich einfach zum Schmökern/Ansehen), veröffentlichen wir regelmäßig einige Premium-Inhalte aus dem Vormonat für begrenzte Zeit "frei für alle". Viel Spaß!Das neue Werk in der alteingesessenen Rundentaktik-Reihe ist eher ein Ableger als eine Fortsetzung. Vieles ist anders, vieles weggefallen, aber die solide Taktik-Grundmechanik blieb erhalten.