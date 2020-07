PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 3. bis 7. August (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald fürXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Relicta

In diesem Puzzler aus der Ego-Perspektive bist Du als erstklassiger Physiker auf einer unheimlichen, heruntergekommenen Mondbasis gestrandet. Navigiere durch riesige Krater, indem du Schwerkraft und Magnetismus für Dich nutzt. So entschlüsselst Du sukzessive die spannenden Geheimnisse der Chandra-Basis … Oder doch nicht?

Skully

Auf einer geheimnisvollen, abgelegenen Insel wird ein Schädel an Land gespült und von einer rätselhaften Gottheit wieder zum Leben erweckt. Das mit einem zweiten Leben beglückte Wesen heißt Skully und wurde geschaffen, um den mörderischen Streit zwischen der Gottheit und seinen Geschwistern zu schlichten. Immerhin bringt dieser Krieg die ganze Insel, und damit ihr Zuhause, in ernsthafte Gefahr. Auf der Suche nach einer Lösung führst Du Skully durch ein abenteuerliches Paradies mit vielen Tücken und Herausforderungen.

Wizards: Wands of Epicosity

Wizards: Wands of Epicosity hält als spannendes, actiongeladenes Tower Defense-Game jede Menge Zombies, Magie und eine teleportierende Burg für Dich bereit. Nur Du kannst die Untoten und damit den Wizard of Darkness besiegen und den Frieden wiederherstellen.

The Mean Greens – Plastic Warfare

Werde Teil der größten Schlacht der Geschichte zwischen den Green und den Tan. Kämpfe online mit und gegen andere Spieler. Springe, schieße und rolle Dich in diesem rasanten Gameplay zum Sieg – denn manchmal werden die größten Schlachten eben von den kleinsten Plastiksoldaten bestritten.

Mystery Mine

Gefährliche Monster und starke Endgegner, arkane Magie und Entscheidungen, von denen so viele Leben abhängen sind die Quintessenz von Mystery Mine. Bekämpfe Monster, löse Rätsel, überwinde herausfordernde Hindernisse und hilf einem totalen Durchschnittstypen dabei, die Welt zu retten.

RogueCube

Wähle Deine Würfel weise und schieße Dir den Weg zum Sieg frei! Spiele alleine in der Solo-Kampagne, oder stelle Dich im lokalen Mehrspieler-Modus einer Kampagne, kompetitiven Wettbewerben oder Duellen. Nimm die acht Scheitelpunkte, säubere die Zonen und schieß Dir Deinen Weg zum Sieg frei!

Steam Tactics

Als renommiertester Taktiker und Söldner des Königreichs stellst Du Dich rundenbasierten Kämpfen. Du führst eine wilde Truppe von Luftschiff-Piloten an und besorgst neue Schiffe sowie Waffen, die die Skills Deiner Besatzung verbessern. Denn vergiss niemals: Nur ein gut ausgerüstetes Schiff trägt am Ende des Tages den Sieg davon!

Aery – Broken Memories

Als kleiner Vogel fliegst Du mühelos durch die Gedanken, Ängste und Erinnerungen fremder Menschen. Genieße die einzigartige Erzählweise, mache Dich mit der liebenswerten Hauptfigur vertraut und freue Dich auf eine wunderschöne, stimmungsvolle Landschaft, über deren Gipfeln Du das Gefühl des Fliegens lieben lernst.

Clan N

Clan N verbindet klassisches Arcade-Gameplay mit den Vorzügen eines modernen Brawlers. Kämpfe Dich allein oder gemeinsam mit Freunden durch sieben verschiedene Level und bring den Frieden zurück ins Land. Nur wenn Du Dein Kampfgeschick beherrschst und Spezialangriffe clever einsetzt, wirst Du gegen die Feinde in unzähligen Minispielen bestehen.

It Lurks Below

In diesem 2D-RPG von David Brevik – dem Schöpfer von Diablo – geht es im Retro-Stil ums nackte Überleben. Grabe Dich vor in zufällig generierte Level, sammle Items und eliminiere blutrünstige Monster, die Dir auf Deinem Weg begegnen. Mit ein bisschen Glück findest Du die Antwort auf all Deine Fragen.

UnderMine

Das Erdreich ist voll von Reliquien, Tränken und Flüchen – und dank einer Mine bist Du ihnen so nah wie nirgendwo sonst! Lass Dich nicht entmutigen, wenn Du dem Tod das ein oder andere Mal zu tief ins Auge blickst: Nur wenn Du weiterhin Gold schürfst und kontinuierlich an Deiner Taktik arbeitest, stößt Du in diesem Action-Abenteuer zwischen Schurken und anderen Verlieskriechern auf die ganz großen Schätze.

Fast & Furious Crossroads

Im neuesten Kapitel der Fast & Furious-Saga bremst Du im wahrsten Sinne des Wortes ein internationales Verbrechersyndikat aus. Natürlich dürfen adrenalingeladene Stunts und Raubüberfälle dabei ebenso wenig fehlen wie die exotischen Schauplätze, Autos und die bekannten Helden der Filme. Über den beliebten Multiplayer-Modus erstellst Du gemeinsam mit Freunden eine eigene Crew und sorgst für spektakuläre Stunts auf den Straßen.

HardCube

Mit HardCube erlebst Du ein simples, aber dafür nicht weniger fesselndes Gelegenheitsspiel, das mit beeindruckenden Schauplätzen, elektrisierenden Level und einem dynamischen Gameplay begeistert. Zwischen Dir und der Ziellinie liegen zahlreiche Hindernisse, die es in dieser farbenfrohen und mit lustigen Soundtracks untermalten Welt zu überwinden gilt. Schaffst Du es an die Spitze der Online-Rangliste?

Swimsanity!

Du schlüpfst in die Rolle von Mooba und misst Dich in diesem actiongeladenen Unterwasser-Shooter mit anderen Spielern. Egal, ob im Team oder im direkten Duell, online oder an derselben Konsole – wer die Power-Ups und Waffen am geschicktesten einsetzt, herrscht am Ende zurecht über die Unterwasserwelt. Mehr als 150 Herausforderungen, die in acht Spielmodi zu meistern sind, versprechen langanhaltenden Spielspaß.

WarriOrb

Dämonen, Riesen, Mutanten und eine sprechende Kugel mit Gliedmaßen? In der Rolle eines mächtigen Dämons, gefangen in einem sonderbaren Körper, hast Du nur ein einziges Ziel: Deine kostbare Freiheit zurückgewinnen – koste es, was es wolle!