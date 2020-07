PS4-Baukasten Dreams: „Creator of the Month" für Soulslike-RPG-Macher

PS4

Im Februar 2020 veröffentlichte Entwickler Media Molecule seinen Kreativ-Baukasten Dreams exklusiv für die PlayStation 4. Neben dem Solo-Abenteuer Arts Traum (im Video) zeichnet sich der Titel vor allem dadurch aus, dass ihr damit selbst eigene Spiele aus verschiedenen Genres oder auch Filme ohne große Programmierkenntnisse erstellen könnt.

Auch im Juli hat Sony wieder einen Spieler zum "Creator of the Month" gekürt, der durch ein besonders außergewöhnliches Projekt aufgefallen ist. In diesem Monat geht der Titel an den Nutzer Prinz_Laser, der mit seinem Spiel Rome Action RPG einen Soulslike-Titel aus der Top-Down-Perspektive im alten Rom erschaffen hat. Der 26-Jährige entwickelte schon in seiner Jugend Inhalte für Little Big Planet. Mit Dreams sei ihm der Umstieg von 2,5D auf 3D laut eigenen Angaben besonders leicht gefallen.

Das nachfolgende Let's Play gibt euch einen Einblick in Rome Action RPG. Die weiteren Teile sind in den Quellen verlinkt. Das Spiel selbst steht via Dreams zum Download bereit. Bereits im Februar haben wir euch in einem Video die fünf besten User-Inhalte vorgestellt. In einem weiteren Video erklären wir euch, was Dreams so besonders macht.