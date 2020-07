PM: Erkundet Ramsgate, die neue Stadt von Dauntless (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne PS4

Seid gegrüßt, PlayStation Slayer!

Für die Uneingeweihten unter euch: Dauntless ist ein gratis Koop-Action-RPG, bei dem ihr zusammen mit euren Freunden in der Welt der Shattered Isles gigantische Behemoths erlegt und dabei so richtig die Fetzen fliegen lasst. Seit dem Erscheinen der PlayStation 4 im letzten Mai haben wir mehr als ein Dutzend Inhaltsupdates veröffentlicht. Und mit dem neuesten kommt nun eine komplette Neugestaltung der Hauptstadt Ramsgate.

Neue Welten

Ramsgate liegt uns sehr am Herzen. Deshalb haben wir uns viel Zeit genommen, um das neue Ramsgate so für euch zu gestalten, dass die Navigation durch die Stadt Spaß macht. Dies kommt auch den Momenten zugute, wenn ihr nicht gerade unterwegs seid, um Behemoths zu bekämpfen. Unserem Team war es außerdem sehr wichtig, das Feedback der Community zu Ramsgate aus den letzten Monaten (und Jahren) einzubeziehen.

Wir sind gespannt auf eure Meinung. Schauen wir es uns doch mal an.

Eine lebendige Stadt

Neben der Überarbeitung des allgemeinen Layouts von Ramsgate und der Neugestaltung der Stadt selbst wollten wir euch vor allem die Möglichkeit geben, mit der Welt zu interagieren und mehr über Ramsgate und seine Bewohner zu erfahren. Die Animation, die ihr oben seht, ist einer von mehreren interaktiven Aussichtspunkten, mit dem ihr die Stadt aus verschiedenen Blickwinkeln sehen könnt. So entdeckt ihr womöglich Dinge, die ihr zu Fuß übersehen hättet. Interagiert mit den Gegenständen, die über die ganze Stadt verstreut sind, und erkundet so die Geschichte von Ramsgate und den Shattered Isles. Die Fundstücke werden in eurem Tagebuch festgehalten, das im Abschnitt „Quests und Fortschritt“ des Hauptmenüs aufgerufen werden kann.

Jeder der Händler hat jetzt ein stärkeres Thema– visuellundakustisch. Je nachdem, wo ihr euch in der Stadt befindet und mit wem ihr sprecht, verändert sich die Musik.

Es gibt eine Reihe neuer Sehenswürdigkeiten in unserer Stadt, darunter den Basar. Hier bietet euch Gregario seine Waren und Jagdpass-Dienste an. Außerdem erwartet euch im umfunktionierten Luftschiffwrack die neue Elixier-Händlerin Granny Strega.

Ab jetzt könnt ihr ganz einfach mit den Aether-Jets durch Ramsgate navigieren, die über die ganze Stadt verteilt sind. So gelangt ihr in Windeseile überall hin.

Startet jetzt eure eigene Erkundungstour und gebt uns euer Feedback in den Kommentaren!

Klarer Himmel, scharfe Schwerter

Das neue Update für Clear Skies stellt auch die Überarbeitung unserer Schwertklasse vor – die erste Waffe, die wir je in Dauntless geschaffen haben. Das Schwert ist das erste, was du in Dauntless gegen einen Behemoth erhebst. Unser anfängliches Design sollte neueren Spielern das Kämpfen erleichtern und ihnen die Grundlagen beibringen.

Im Laufe der Zeit fühlte sich dieses Design im Vergleich zu unseren neueren Waffen jedoch nicht mehr zeitgemäß an. Also haben wir das Schwertkampfsystem von Grund auf neu gestaltet und neue Kombos, neue Modifikationen und allgemeine Taktiken für euch entwickelt.

Escalation, unser neuester Jagdtyp, stellt euch vor einen Haufen Behemoths mit zufälligen Werten und Fähigkeiten und ist damit perfekt, um das neue Schwert auszuprobieren und ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir hoffen, es fühlt sich wie eine völlig neue Waffe an. Also probiert es aus und gebt uns Feedback!

Stürzt euch in den Kampf

Taucht jetzt ein in die Welt von Dauntless,lernt all unsere Neuheiten kennen und sichert euch mit diesem Update eine Reihe von Extras für Umbral Escalation. Wenn Ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann wendet euch gerne auf Twitter, Discord oder Reddit an uns.

Wir sehen uns auf den Shattered Isles, Slayer!