Splinter Cell: Netflix plant Anime-Serie mit Autor von John Wick

Wie das Unterhaltungsmagazin Variety erfahren hat, wird Sam Fisher tatsächlich zurück auf unsere Bildschirme und Monitore kehren. Bevor ihr nun aber anfangt, Ubisoft zu lobpreisen, da sie endlich das lange gewünschte nächste Splinter Cell auf den Markt bringen, müssen wir eure Freude dämpfen: Ein neues Spiel mit dem Geheimagenten ist offiziell nicht in Planung, dafür arbeitet Netflix aber an einer Anime-Serie auf Basis der Schleich-Abenteuer.

Gemeinsam mit Ubisoft hat der Streaming-Dienst bereits zwei Staffeln in Planung, die jeweils acht Folgen umfassen werden. Welche Sprecher mitwirken werden ist noch nicht bekannt, dafür aber, wer als ausführender Produzent und Autor hauptverantwortlich sein wird: Derek Kolstad. Freunden von knackigen Action-Streifen dürfte dieser bereits als Drehbuch-Autor der John Wick-Filme mit Keanu Reeves bekannt sein. Splinter Cell ist nicht sein erster Ausflug in die Welt der Videospiel-Verfilmungen, er wird außerdem an der Hitman-Serie bei Hulu und der Verfilmung von Just Cause mitwirken.

Auch Splinter Cell soll nicht das erste mal auf Film gebannt werden. Bereits Ende 2012 gab es Berichte, dass ein Streifen mit Tom Hardy (Venom, Mad Max - Fury Road, The Dark Knight Rises) in der Hauptrolle geplant sei. Wie um die Spiele selbst ist es aber ziemlich ruhig um dieses Projekt geworden. Es ist also anzunehmen, dass die Verfilmung auf Eis liegt, wenn sie nicht sogar eingestellt wurde.

Die Spiele-Reihe Splinter Cell liegt seit dem siebten Teil, Splinter Cell Blacklist (im Test, Note: 8.5) ebenfalls brach. Zwar kommen immer wieder Gerüchte um eine Rückkehr von Sam Fisher auf, eine direkte Bestätigung seitens Ubisoft gab es aber nicht. Im Jahr 2017 ließ das Studio lediglich verlauten, dass man den Geheimagenten nicht vergessen hätte. Ein neues Spiel werde aber bloß dann kommen, wenn die richtigen Ideen dafür kämen.