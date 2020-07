What Happened: First-Person-Horror-Adventure auf Steam erschienen

PC

Rund drei Jahre arbeitete das Indie-Studio Genius Slackers an ihrem Horror-Adventure What Happened. Nun ist der Titel via Steam erschienen. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Teenagers Stiles, der unter akuten Angststörungen und Depressionen leidet. Mit ihm erkundet ihr nicht nur eine alptraumhafte Version seiner Highschool, sondern auch die Abgründe seines Unterbewusstseins. Laut den Entwicklern soll euer Verhalten während des Spiels subtile Auswirkungen auf das Ende der Geschichte haben.

What Happend ist seit dem 30. Juli 2020 via Steam verfügbar. Zum Verkaufsstart erhaltet ihr das Spiel mit zehn Prozent Rabatt zum Preis von 18,89 Euro. Eine Umsetzung für Konsolen soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Der nachfolgende Launch-Trailer gibt euch einen ersten Einblick in den Titel.