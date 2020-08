Ghost of Tsushima: Reiseführer zu den realen Orten des Spiels

Ghost of Tsushima ab 68,23 € bei Amazon.de kaufen.

Für diejenigen unter euch, die in den Fußstapfen von Jin Sakai, dem Protagonisten von Ghost of Tsushima (im Test+), wandeln wollen, gibt es jetzt eine spezielle Webseite des Nagasaki- und Tsushima-Tourismus-Verbandes in Zusammenarbeit mit Sony.

Bekanntlich haben sich die Entwickler des Spiels von der realen Insel Tsushima im Nordwesten Japans inspirieren lassen, um die Spielwelt rund um die Invasion der Mongolen im Jahre 1274 zu erschaffen. Einige dieser realen Orte werden auf der Webseite präsentiert. Von Komoda-Beach, dem Startpunkt des Spiels und auch der Invasion der Mongolen, über die Ruinen der Kaneda-Festung bis zu den zahlreichen Tempeln, Schreinen und Bergen bietet die Seite Bildmaterial und geschichtliche Hintergründe zu den jeweiligen Örtlichkeiten. Eine detaillierte Routenplanung gibt es dort zwar nicht, aber über einen Link zur offiziellen Tsushima-Tourismus-Website stehen umfangreiche Informationen zu einem Besuch der Insel zur Verfügung.

Um Impressionen aus Ghost of Tsushima geht es auch in einem aktuellen Community Projekt, bei dem ihr eure schönsten Screenshots aus dem Spiel präsentieren könnt. Noch bis zum 4. August habt ihr die Möglichkeit euch anzumelden.