Hyper Scape: Ubisoft nennt Release-Termin für F2P-Battle-Royale-Shooter

PC XOne PS4

Mit Hyper Scape arbeitet Ubisoft Montréal aktuell an einem neuen Shooter aus dem Battle-Royale-Genre. Der Ego-Shooter mit Free-to-Play-Modell versetzt euch in das Jahr 2054, wo ihr in einer futuristischen Stadt gegen bis zu 99 andere Spieler antretet, um als letzter Überlebender aus dem Kampf hervorzugehen. Nachdem die Open Beta des Spiels bereits für den PC verfügbar ist, soll die sogenannte Season 1 am 11. August 2020 auch für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Die bisherige Beta-Phase endet am 3. August um 8.59 Uhr.

Season 1 soll eine neue Waffe und einen neuen Hack (insgesamt gibt es nun jeweils elf) sowie zeitlich begrenzte Ingame-Events bieten. Da sich Ubisoft mit dem Titel vor allem an Streamer richtet, soll auch die sogenannte Crowncast-Erweiterung für Twitch mit neuen Funktionen ausgestattet werden. Damit sollen Zuschauer ihre Lieblings-Streamer in Zukunft noch leichter unterstützen können. Außerdem sollt ihr durch das Anschauen von Streams in eurem Battle Pass aufsteigen können.

Der Battle Pass bietet euch neue kosmetische Items, die ihr entweder mit Ingame-Währung oder per Echtgeldzahlung freischaltet. Der nachfolgende Trailer stellt euch das Spiel genauer vor. Mehr Informationen zu Hyper Scape findet ihr in der Quellenangabe verlinkt.