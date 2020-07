Cyberpunk 2077: CD Projekt warnt vor falschen Beta-Einladungen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Cyberpunk 2077 dürfte einer jener Titel sein, auf die sich vermutlich sehr viele Spielerinnen und Spieler seit den ersten, im August 2012 veröffentlichten Informationen oder auch dem ersten Trailer freuen. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche neue Details und Bewegtbilder veröffentlicht, wodurch das Open-World-Rollenspiel immer deutlichere Konturen an- und die Begeisterung zunahm.

Eventuell sind es nicht wenige Interessenten, die (sehr) gern an einer Betaphase zum kommenden Titel von CD Projekt Red teilnehmen und in diesem Zusammenhang sich jede ihnen (vermeintlich) bietende Chance ergreifen würden – ohne die nötige Vorsicht walten zu lassen. Anscheinend gibt es solche User, die es kaum erwarten, selbst die Spielwelt zu erkunden, denn aktuell warnt CD Projekt Red via Twitter vor betrügerischen Scam-Mails, in denen den Empfängern der Zugang zur Beta zugesagt wird:

Wenn ihr kürzlich eine E-Mail erhalten habt, in der behauptet wird, Beta-Zugang zu Cyberpunk 2077 zu gewähren, dann ist sie nicht von uns. In den vergangenen Wochen sind mehrere dieser Art verschickt worden. [...]

Das Unternehmen macht deutlich, dass offizielle E-Mails immer mit der Domain cdprojektred.com verschickt werden und dass auch die Ersteller von Inhalten darauf achten sollen, vom wem sie kontaktiert werden.

Die Frage eines Users, ob es einen Beta-Zeitraum geben wird, beantworteten die Entwickler kurz und knapp mit „Dafür existieren keine Pläne. Sorry!“. Der Twitter-Account von Devolver Digital reagierte auf die Tweets von CD Projekt Red übrigens so: „Bitte sendet uns einen Beta-Zugang, damit wir den Inhalt der offiziellen Beta verifizieren können.“.