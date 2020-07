PM: Die Downloads der Woche (Nintendo News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

30.07.2020

Lade neue Spiele, Anwendungssoftware und weitere Inhalte direkt aus dem Nintendo eShop oder über diese Webseite* auf deine Konsole der Nintendo Switch-Familie, dein System der Nintendo 3DS-Familie oder deine Wii U herunter! Wirf einen Blick auf die Neuheiten dieser Woche und besuche die Spieleseiten, um mehr über die verschiedenen Optionen zum Kauf zu erfahren oder um weitere Informationen zu den Download-Spielen für deine Nintendo-Konsolen zu erhalten!

Unsere Aktion „Doppelte Goldpunkte“ bietet euch eine kleine Sommer-Überraschung im Nintendo eShop! Ab jetzt bis zum 12. August erhaltet ihr beim Kauf ausgewählter Nintendo Switch-Titel bis zu 10 % in Goldpunkten zurück.

FAIRY TAIL

Nintendo Switch

Instant Sports Summer Games

Nintendo Switch

SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION

Nintendo Switch

Ageless

Buried Stars

Country Tales

Cubers: Arena

Dodo Peak

Family Mysteries: Poisonous Promises

FootGoal! Tiki Taka

Heroes of Hammerwatch - Ultimate Edition

Hotel Sowls

Interrogation: You will be deceived

Kingdom Rush

Locomotion

Lost Wing

Megadimension Neptunia VII

Merchant of the Skies

Naught

Nicole

Nowhere Prophet

Paint your Pet

Rugby Challenge 4

Sagrada

Sentinels of Freedom

Spiral Memoria -The Summer I Meet Myself-

The Executioner

They Breathe

Time Tenshi

Tiny Racer

DRAGON BALL® FighterZ

Nintendo Switch

FAIRY TAIL

Nintendo Switch

GROOVE COASTER WAI WAI PARTY!!!!

Nintendo Switch

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix

Nintendo Switch

Megadimension Neptunia VII

Nintendo Switch

Talisman: Digital Edition

Nintendo Switch

#womenUp, Super Puzzles Dream

Hilfe, mein Parfum macht meinen Freund verrückt!

Princess Closet

The Manga Works

Entdecke die vielfältigen Angebote für Nintendo Switch in dieser Woche

Diese Titel sind diese Woche für die Systeme der Nintendo 3DS-Familie und Wii U im Angebot:

Adventure Labyrinth Story (Nintendo 3DS)

Angry Bunnies (Nintendo 3DS)

Angry Bunnies: Colossal Carrot Crusade (Wii U)

Bit Dungeon+ (Wii U)

Bricks Defender 2 (Nintendo 3DS)

Bubble Pop World (Nintendo 3DS)

Cake Ninja 3: The Legend Continues (Wii U)

Color Zen(Nintendo 3DS)

Color Zen (Wii U)

Color Zen Kids (Nintendo 3DS)

Color Zen Kids (Wii U)

Cube Life: Island Survival (Wii U)

Cube Life: Pixel Action Heroes (Wii U)

Escape From Zombie City (Nintendo 3DS)

Fishdom H2O: Hidden Odyssey (Nintendo 3DS)

Ice Cream Surfer (Wii U)

Lionel City Builder 3D: Rise of the Rails (Nintendo 3DS)

My Style Studio: Hair Salon (Nintendo 3DS)

My Style Studio: Hair Salon (Wii U)

My Style Studio: Notebook (Wii U)

Ninja Battle Heroes (Nintendo 3DS)

Noah's Cradle (Nintendo 3DS)

Pinball Breaker V (Nintendo 3DS)

Pinball Breakout 4 (Nintendo 3DS)

Polara (Nintendo 3DS)

RTO 2 (New Nintendo 3DS)

Rubik's® Cube (Nintendo 3DS)

Rubik's® Cube (Wii U)

Runny Egg (Nintendo 3DS)

Shakedown: Hawaii (Nintendo 3DS)

Six Sides of the World (Wii U)

Slender: The Arrival (Wii U)

Smash Bowling 3D (Nintendo 3DS)

Smash Cat Heroes (Nintendo 3DS)

The Legend of Dark Witch - Chronicle 2DACT (Nintendo 3DS)

Thorium Wars: Attack of the Skyfighter (Nintendo 3DS)

TOUCH BATTLE TANK - TAG COMBAT - (Nintendo 3DS)

Urban Trial Freestyle 2 (Nintendo 3DS)

URBAN TRIAL FREESTYLE™ (Nintendo 3DS)

Witch & Hero 3 (Nintendo 3DS)

World Conqueror 3D (Nintendo 3DS)

Zombie Brigade: No Brain No Gain (Wii U)

Sieh dir unter Neuheiten die neuesten Designs für das HOME-Menü des Nintendo 3DS an. HOME-Menü-Designs sind als Download im Design-Shop auf deinem System erhältlich. Es werden regelmäßig neue Designs hinzugefügt.

Du hast noch keinen Nintendo-Account? Besuche https://accounts.nintendo.com, um dich kostenlos anzumelden. Mit einem Nintendo-Account kannst du auch am Bonusprogramm My Nintendo teilnehmen und Punkte erhalten, wenn du digitale Spiele im Nintendo eShop kaufst, Nintendo-Apps verwendest oder sogar wenn du dich bei Nintendo-Diensten wie dem Nintendo eShop einloggst.

Mit unserer Highlights-Videos-Playliste kannst du dich über tolle Download-Spiele der vergangenen Monate informieren.

Erfahre mehr über den Kauf von Download-Spielen auf der offiziellen Nintendo-Webseite

Finde heraus, wie du im Nintendo eShop für Systeme der Nintendo 3DS-Familie Spiele kaufen kannst!

Finde heraus, wie du im Nintendo eShop auf Wii U Spiele kaufen kannst!

Mehr über die Nintendo Network ID auf den Systemen der Nintendo 3DS-Familie

Erfahre mehr über die Nintendo Network ID auf Wii U

Finde heraus, wie du deine Systeme der Nintendo 3DS-Familie mit dem Internet verbindest!

Finde heraus, wie du deine Wii U mit dem Internet verbindest!

Auf unserer Nintendo eShop-Webseite kannst du weitere Download-Inhalte entdecken!

Alle kostenlosen Demos für Nintendo Switch ansehen

Alle kostenlosen Demos für Systeme der Nintendo 3DS-Familie ansehen

Alle kostenlosen Wii U-Demos ansehen

Mit StreetPass kannst du noch mehr aus deinen Nintendo 3DS-Spielen herausholen. Mehr dazu erfährst du auf unserem StreetPass-Portal!

Im Nintendo eShop und auf den entsprechenden Spieleseiten findest du die neuesten Preisinformationen.

Die Registrierung eines Nintendo-Accounts ist notwendig, um Demos für Nintendo Switch aus dem Nintendo eShop herunterladen zu können. Die Registrierung einer Nintendo Network ID ist zum Herunterladen von Demos für Systeme der Nintendo 3DS-Familie oder Wii U aus dem Nintendo eShop erforderlich. Es gelten die Geschäftsbedingungen.

*Um im Nintendo eShop auf der offiziellen Webseite Download-Spiele zu erwerben oder Demos und kostenlose Software herunterzuladen, benötigst du einen Nintendo-Account. Außerdem musst du mit der Konsole, auf die du herunterladen möchtest, mindestens einmal den Nintendo eShop besucht haben. Um auf eine Wii U oder ein System der Nintendo 3DS-Familie herunterzuladen, muss der Nintendo-Account zusätzlich mit einer Nintendo Network ID verknüpft sein und das über den Nintendo-Account nutzbare Guthaben muss mit dem Guthaben, das zur Nintendo Network ID gehört, zusammengefasst worden sein. Um einen Titel automatisch herunterzuladen, muss das System über die jüngste Systemsoftware verfügen und mit dem Internet verbunden sein. Zudem müssen automatische Software-Downloads aktiviert und ausreichend Speicherplatz für den Download verfügbar sein. Mehr dazu erfährst du in unserer Kundenservice-Rubrik. Käufe und Demo-Downloads, die über die Nintendo-Webseite getätigt werden, werden über den Nintendo eShop abgewickelt.