PM: OkunoKA Madness (PS4, Xbox One, Switch und PC) erscheint im September und wird zum Speedrunner-Paradies (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Helden sterben nicht, sie respawnen: Macht euch bereit, eure Reflexe mit OkunoKA Madness herauszufordern

– Von Grund auf für Speedruns entwickelt, erscheint die Evolution des Masocore-Plattformers am 8. September auf PlayStation 4, Xbox One, Steam und Nintendo Switch –

30. Juli 2020, Mailand – Ignition Publishing und der italienische Entwickler Caracal Games sind stolz darauf, OkunoKA Madness anzukündigen – eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Masocore-Plattformers OkunoKA, komplett mit neuen Levels, Endgegnern, Funktionen und Herausforderungen! OkunoKA Madness kann ab jetzt für Xbox One und Nintendo Switch vorbestellt werden und erscheint am 8. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) und Nintendo Switch. Besitzer des ursprünglichen OkunoKA auf der Nintendo Switch erhalten ein kostenloses Upgrade auf OkunoKA Madness!

Mit einem ausgeprägten, handgezeichneten Stil entwickelt OkunoKA Madness die Mischung aus herausforderndem Plattform-Speedrunning des Originalspiels weiter und lässt euch erneut als KA spielen – eine winzig kleine blaue Kreatur, die sich auf eine Reise begibt, um die Welt der Seelen so stilvoll und schnell wie möglich vor dem Bösen zu retten.

OkunoKA Madness wurde von Grund auf für Speedruns entwickelt und lässt euch so spielen, wie ihr es wollt – und natürlich so schnell, wie ihr wollt. Es bietet drei verschiedene Speedrunning-Modi: Alle Spielwelten, einzelne Level oder eine benutzerdefinierte Levelauswahl. Ihr habt völlige Freiheit, eure Reflexe herauszufordern und die Bestzeit zu schlagen. Mit vollständig anpassbaren globalen und lokalen Ranglisten könnt ihr eure Freunde herausfordern, eure Bestzeiten in mehr als 100 Levels oder sogar der ganzen Spielwelt zu schlagen!

OkunoKA Madness ist somit eine ständige Herausforderung, bei der ihr in halsbrecherischer Geschwindigkeit springen, rennen und elementare Fähigkeiten einsetzen müsst, um ein korrumpiertes Land zu durchqueren und eure Todfeinde – die sogenannten Os – zu besiegen. Schaltet eine riesige Liste neuer Charaktere frei, die alle über einzigartige Fähigkeiten verfügen, um die Art und Weise, wie ihr euch bewegt, zu verändern und neue Spielweisen zu erlernen. Mit zahllosen verborgenen Geheimnissen und aberwitzigen Boss-Kämpfen werdet ihr euch die Unsterblichkeit von KA zunutze machen, um eine betäubende Akrobatik auf dem Bildschirm zu vollführen und letztendlich das Universum zu retten!

Über Ignition Publishing Ignition Publishing ist ein Videospiel-Publisher, der Talente aus den besten Studenten der Accademia Italiana Videogiochi (AIV) heranzieht. AIV bildet seit 2004 Fachleute aus, die in der Spieleindustrie tätig sind. Jedes Jahr legen die Studenten dieser führenden italienischen Akademie ihre Konzepte ihren Lehrern und Lehrerinnen vor. Ignition Publishing nimmt sich der vielversprechendsten Konzepte an und setzt sie in die Realität um, indem es seine technische Erfahrung, sein Marketing und seine juristischen Kenntnisse in den Dienst der brillantesten Studenten stellt. Auf diese Weise setzt Ignition Publishing einen Tugendkreis in Gang, der, indem er ihnen auch einen Anteil an den Einnahmen einräumt, die Studenten in die Arbeitswelt führt, indem er ihre Kreationen auf Computern und Konsolen spielbar macht und Produkte entwickelt, die von einer konsolidierten Struktur geleitet und von einer innovativen Vision angetrieben werden.

Über Caracal Games Caracal Games ist ein unabhängiges Studio, das 2015 in Rom gegründet wurde. Es setzt die Fähigkeiten von erfahrenen Fachleuten ein, die bereits direkt oder indirekt in der Spieelindustrie gearbeitet haben. Es verfügt über eine hochrangige Kunstabteilung, die direkt aus der Welt der 2D-Großbildanimation kommt. Caracal debütierte 2017 mit „Downward“, das mit über 25.000 verkauften Exemplaren auf Steam als erstem Titel, der von nur drei Personen produziert wurde, recht erfolgreich ist. Caracal gewann mit Downward die Italian Videogame Awards (den prestigeträchtigsten Preis für Videospiele in Italien). OkunoKA ist das neue Kapitel dieser Reise in die Spielewelt und der erste Caracal-Titel auf Nintendo Switch mit einem Metascore von 80 Punkten.