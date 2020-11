Microsoft Flight Simulator: Ab Dezember mit allen VR-Brillen spielbar [U.]

PC XOne

Update vom 30.11. 2020 - 16:10 Uhr

Schon länger war bekannt, dass der Microsoft Flight Simulator (zur Stunde der Kritiker) per Update VR-Unterstützung erhalten soll. In einer Fragerunde auf Twitch gab Entwickler Asobo Studios inzwischen bekannt, dass ihr ab Dezember 2020 auch in Virtual Reality Starterlaubnis habt.

In einer früheren Pressemitteilung hieß es, zunächst werde nur das Windows-Mixed-Reality-Headset HP Reverb G2 unterstützt. Doch wie UploadVR berichtet, habe Executive Producer Martial Bossard im Stream verkündet, dass der Microsoft Flight Simulator direkt für alle VR-Brillen erscheine.

Das Update soll Ende Dezember ausgespielt werden. Mehr Neuigkeiten zu den VR-Features des Microsoft Flight Simulator sollen am 17. Dezember vorgestellt werden.

Ursprüngliche Meldung vom 30. Juli 2020 - 13:26 Uhr

Laut einer aktuellen Pressemitteilung werdet ihr den Microsoft Flight Simulator auch in VR erleben können, allerdings zunächst nur mit dem Reverb G2 VR-Headset von HP. Eine Integration von Headsets anderer Hersteller soll später erfolgen. Zudem wird das Spiel auch die Headtracking-Technologie TrackIR unterstützen, mit der ihr euch per Kopfbewegung frei in der virtuellen Welt umschauen könnt.

Weiterhin bietet der Microsoft Flight Simulator auch Unterstützung für verschiedene Steuermöglichkeiten wie das Bravo Throttle Quadrant von Honeycomb, den neuen TCA Sidestick von Thrustmaster und die Quadrant-Airbus-Edition-Peripheriegeräte. Weitere Peripherie und Heim-Cockpits sollen laut Microsoft später über ein aktualisiertes SimConnect ebenfalls unterstützt werden.

Der Microsoft Flight Simulator soll zum Release nicht nur als Disc-Version und als Download-Fassung im Microsoft Store, sondern zudem auch auf Steam erscheinen. Auf der Produktseite könnt ihr den Titel bereits zu eurer Wunschliste hinzufügen. Aktuell sind drei verschiedene Versionen geplant, die sich preislich je nach Umfang zwischen 69,99 Euro und 119,99 Euro bewegen. Alternativ soll das Spiel auf dem PC auch via Xbox Game Pass erhältlich sein.