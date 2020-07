Frostpoint VR: Wasteland-3-Macher kündigen Multiplayer-Shooter an

PC

Das Studio inXile Entertainment, das eigentlich gerade fleißig an Wasteland 3 (Die Viertelstunde) werkeln sollte, hat mit Frostpoint VR - Proving Grounds einen neuen Titel angekündigt. Dabei handelt es sich – wenig überraschend – um einen VR-Titel, genauer gesagt einen teambasierten PvP-Multiplayershooter. Als bediente Plattformen werden Oculus Rift S, HTC Vive und Valve index angegeben.

Die Matches werden in einer verlassenen Militärbasis in der Antarktis ausgetragen, die mittlerweile von seltsamen, biomechanischen Kreaturen bevölkert wird. Ihr solltet euch also nicht nur vor anderen Spielern in Acht nehmen, auch NPC-Biester trachten euch nach dem Leben. inXile verspricht über ein dutzend detaillierter Waffen, mit denen ihr euch in den 10-gegen-10-Gefechten zur Wehr setzen könnt.

Einen ersten Trailer zum Spiel findet ihr unterhalb dieser News. Der Release für Frostpoint VR ist bereits für dieses Jahr angesetzt, davor soll eine Open Beta stattfinden.