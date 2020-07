Wolcen - Lords of Mayhem: Großer Patch zu Bugs, Balancing & Fähigkeiten

PC

„Das Spiel musste repariert und so weit wie möglich ausgefeilt werden, bevor neue Inhalte hinzugefügt werden können.“ – Diese Aussage aus dem aktuellen Steam-Posting zum jüngsten Patch von Wolcen - Lords of Mayhem (im Test+ mit Note 7.0) fasst gut die Situation kurz nach dem Release im Februar dieses Jahres zusammen. Zwar wies das Hack and Slay gute Verkaufszahlen auf, doch zahlreiche Fehler und Balance-Schwierigkeiten minderten bei nicht wenigen Käufern den Spielspaß. Da sich die Entwickler voll und ganz auf die Beseitigung der Bugs konzentrieren wollten, bedeutete das auch, dass der vierte Story-Akt verschoben werden musste.

Nach elf vorherigen Updates, die im Verlauf der vergangenen fünf Monate freigegeben wurden, folgte vor Kurzem der Patch 1.0.16.0, der etwa 1,1 Gigabyte umfasst und so viele Änderungen mit sich bringt, dass die Patch-Notes auf zwei Steam-Artikel verteilt wurden (Fehlerbehebungen sowie Balancing und Fähigkeiten).

Die Beseitigung der Bugs betreffen die Bereiche Allgemeines, Gameplay (19 Nennungen), aktive Fähigkeiten, Pforte der Schicksale, Gegner, Endspiel, Charakter, Umgebungen, User-Interface (allein 28 Einzelpunkte), VFX und Technisches. Der Eindruck, dass nahezu alle Spiel-Elemente betroffen sind, dürfte nicht allzu übertrieben sein. Unter „Allgemein“ finden sich zum Beispiel folgende Punkte:

Deutlich verbesserte Gesamtleistung des Clients in schwierigen Spielsituationen.

Verbesserte Audioleistung des Clients.

29 Fähigkeiten wurden neu ausbalanciert.

Update der Lokalisierungen.

Circa 500 Korrekturen in der deutschen Ausgabe.

Der zweite Teil der Patchnotes informiert euch über die Anpassungen der verschiedenen Fähigkeiten, die aktuell vor allem den Grund- und Bonusschaden betreffen und „mehr Fähigkeiten in einem Endspiel-Szenario ermöglichen“ sollen. Wie das Entwicklerstudio zuvor bereits deutlich gemacht hatte, existieren noch weitere Probleme, über die man sich auch schon Gedanken gemacht habe.

Die sogenannte „zweite Morgenröte“, die den fünf Monate andauernden Zeitraum zwischen dem Patch 1.0.4 und dem Patch 1.0.16 meint, ist mit der aktuellen Veröffentlichung beendet. Hotfixes und dergleichen wird es allerdings auch in Zukunft geben, wie die französischen Entwickler betonen. Neue spielerische Inhalte zu Wolcen - Lords of Mayhem sollen in Form der „ersten Chronik“ im Herbst dieses Jahres folgen.