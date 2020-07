PM: Sommerangebote 2020: 6 starke Spiele unter 15 Euro (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Jede Menge Games zu radikal reduzierten Preisen: Während des großen Summer Sale im PlayStation Store könnt ihr euch noch bis zum 19. August Mega-Rabatte auf hunderte Top-Titel sichern. Zum Beispiel bekommt ihr diese sechs starken Spiele bereits für unter 15 Euro.

Alien: Isolation – The Collection

Im Weltraum hört dich keiner schreien, vor der PS4 aber schon. In Alien Isolation macht ihr euch in der Rolle von Amanda, der Tochter von Ripley aus dem Kino-Klassiker „Alien“, auf der Suche nach ihrer verschollenen Mutter. Ihr erinnert euch bestimmt: Die von Sigourney Weaver dargestellte letzte Überlebende auf dem Frachtraumschiff „Nostromo“ hat das eklige Alien aus einer Luftschleuse geschossen und sich in den Tiefschlaf begeben. 15 Jahre später wurde der Flugschreiber gefunden und auf die Raumstation „Sevastopol“ gebraucht. Klar, dass ihr euch sofort auf den Weg macht mehr über das Schicksal von Ripley zu erfahren. Ebenfalls klar: Ihr bekommt es mit einem Xenomorphen zu tun, der die Besatzung bereits arg dezimiert hat und euch jetzt auch nachstellt. Keine Space-Marines, keine dicken Knarren, euer Überleben hängt davon ab, wie gut ihr dem Wesen aus dem Weg gehen könnt. Steht das Alien vor euch, habt ihr keine Chance mehr und es heißt meistens „Game Over“. Tolle Atmosphäre, gruselige Umgebungen und ein stetes Gefühl der Bedrohung sorgen für echten Schrecken vor dem Bildschirm. Mit der um satte 80% reduzierten Collection bekommt ihr zum Hauptspiel gleich noch alle fünf Überlebensmodus-Pakete und die zusätzlichen Inhalte „Letzte Überlebende“ und „Besatzung ersetzbar“ mit dazu.

Genre: Survival-Horror

Preis: 54,99 Euro -> 10,99 Euro

Holt euch Alien: Isolation – The Collection im PlayStation Store.

Metro Exodus

Ein Atomkrieg hat die Erde nahezu unbewohnbar gemacht: In Moskau fliehen die Überlebenden in die weit verzweigten U-Bahn-Tunnel der Metro, um sich vor dem radioaktiven Fallout an der Oberfläche zu schützen und fristen mehr schlecht als recht ihr Dasein. Skrupellose Banden, verrückte Kultisten und eine mutierte Tierwelt mit gesteigertem Appetit auf Menschenfleisch machen den Unglücklichen das Leben schwer. Protagonist im täglichen Überlebenskampf ist der junge Artjom, der auch in im dritten Teil der Action-Serie Metro Exodus wieder als spielbarer Charakter aus der Ego-Perspektive die Hauptrolle übernimmt. Diesmal geht es raus aus dem klaustrophobischen Untergrund und mitten in die offene Spielwelt des verstrahlten Russlands. Eine irrwitzige Odyssey von Moskau nach Wladiwostok, einmal quer durch das in Trümmern liegende Land. Als mehr oder weniger zuverlässiges Fortbewegungsmittel und gleichzeitig mobiles Hauptquartier dient euch die alte Dampflok Aurora, mit der sich Artjom und ein kleiner Trupp schlagkräftiger Spartan Rangers auf den Weg in eine hoffentlich bessere Zukunft machen. Also setzt die Gasmaske auf und kämpft erneut gegen menschliche und übermenschliche Monster, Mutanten sowie eine neue, schreckliche Gefahr.

Genre: Action-Adventure / Shooter

Preis: 39,99 Euro -> 13,99 Euro

Holt euch Metro Exodus im PlayStation Store.

Monster Hunter World

Zu Beginn von Monster Hunter: World findet ihr euch in der „Neuen Welt“, einem neuen, spektakulären Fantasy-Szenario wieder. Die Aufgabe: Ihr sollt euch als Großwildjäger einen Namen machen, in dem ihr immer gefährlichere Exemplare der fremdartigen Tierwelt auf euren Touren erlegt. Die Überbleibsel, wie Knochen, Fell, Schuppen etc., verarbeitet ihr zu neuen Waffen und Ausrüstungen und geht dann kräftig aufgerüstet die nächste Evolutionsstufe der umherstreunenden Monster an. Zwischen den taktisch geprägten Jagdausflügen wird in Dörfern und Camps mit den Einwohnern geredet, neue Aufträge angenommen und dann wird alleine oder auch gleich online mit einem ganzen Clan Mitjäger aus aller Welt auf die gefährliche Pirsch gegangen. Die japanische Blockbuster-Serie ist seit dem ersten Teil, der bereits 2004 auf der PlayStation 2 debütierte, ein riesiger Erfolg und die Hatz nach den teils haushohen Monstern macht einfach richtig viel Laune.

Genre: Action / Rollenspiel

Preis: 29,99 Euro -> 14,99 Euro

Holt euch Monster Hunter World im PlayStation Store.

Prey

Irgendwas stimmt doch nicht auf der Talos I: Als ihr auf der Raumstation, welche im Jahr 2032 den Mond umkreist, erwacht, ist von der einst zahlreichen Besatzung weit und breit nichts zu sehen und Typhons genannte Außerirdische machen Jagd auf euch. Von der beängstigenden Ausgangslage lasst ihr euch aber in der Rolle der auf Wunsch entweder weiblichen oder männlichen Hauptfigur nicht schocken und macht euch auf die Suche nach dringend benötigten Antworten. Was ist hier geschehen? Was hat mein Bruder Alex Yu, der die Station leitet, damit zu tun? Und ganz wichtig, wie kann ich in der riesigen Raumstation überhaupt überleben? In dem spannenden Sci-Fi-Abenteuer Prey der französischen Arkane Studios bekommt ihr es mit Mimiks, die sich als normale Gegenstände tarnen können und euch immer wieder einen ordentlichen Schrecken einjagen, starken Phantoms, unsichtbaren Poltergeistern und Technopathen zu tun. Um zu überleben bleibt euch nichts anderes übrig, als auf die gefährliche Suche nach Neuromods zu gehen, die aus eurem Charakter Stück für Stück eine Ein-Mann-Armee machen. Allerdings wohl zu Kosten eurer Menschlichkeit, aber das sollt ihr selber herausfinden und ihr könnt euch während der Erkundung von Talos I auf taktisch geprägte Action und ein paar unliebsame Überraschungen gefasst machen.

Genre: Action / Abenteuer

Preis: 39,99 Euro -> 11,99 Euro

Holt euch Prey im PlayStation Store.

Rez Infinite

Das ungewöhnliche Spiel Rez Infinite kann man nicht so einfach in die Schublade „Puzzle“ stecken, sondern muss eigentlich eine ganz eigene Kategorie erfinden: Rail-Shooter-Musik-Erlebnis. Als Hacker kämpft ihr gegen die Künstliche Intelligenz Eden. Diese entwickelt eine ungeplante Eigenständigkeit, als die schiere Menge an Informationen das digitale Hirn überfordert, an der eigenen Existenz zweifeln lässt und Eden kurzerhand die Selbstabschaltung vorbereitet. Das hätte ungeahnte Auswirkungen auf die vernetzte Welt und ihr sollt es jetzt im Cyberspace mit der KI aufnehmen, einen Reboot einleiten und euch gegen Viren und Firewalls wehren. Präsentiert wird „Rez Infinite“ in einem fantastischen psychedelischen Spektakel aus Farben, Formen und Techno-Beats. Euer Hacker-Avatar bewegt sich dabei wie auf Schienen durch die Kunstwelt und ihr könnt anfliegende Gegner ins Visier nehmen. Bis zu acht Feinde können gleichzeitig markiert und per Knopfdruck in das digitale Nirwana befördert werden. Von erlegten Angreifern hinterlassene Power-Ups erhöhen die Evolutionsstufe eures Avatars und ihr werdet mit der Zeit immer mächtiger. Am Ende eines Abschnitts wartet dann ein Boss auf euch, der sich als besonders hartnäckig erweist und ganz zum Schluss, nach dem ihr das fünfte und letzte Level erreicht habt, steht ihr einem Endgegner gegenüber, der euch garantiert alles an Geschick abverlangen wird. Besitzt ihr eine PlayStation VR-Brille erlebt ihr das Geschehen optional auch in der Virtuellen Realität und das ist eine wirklich einzigartige Erfahrung.

Genre: Action / Puzzle

Preis: 29,99 Euro -> 14,99 Euro

Holt euch Rez Infinite im PlayStation Store.

Tekken 7

In dem gewohnt brachial inszenierten Beat ’em up Tekken 7 geht es in dem Höhepunkt des Mishima Klan-Familienkriegs wieder ordentlich zur Sache. Mit Manövern wie Rage Arts, Rage Drives, Screw Attacks und Power Crushern teilt ihr mächtig aus und schickt eure Gegner mit spektakulären Moves zu Boden. Zur Auswahl stehen 38 Helden, unter anderem Veteranen und Neueinsteiger wie Shaheen, Katarina Alves oder Lucky Chloe und auch Akuma aus der Street Fighter-Serie hat einen prominenten Gastauftritt. Also schnappt euch den Prügel-Klassiker mit satten 80% Rabatt um Summer Sale und kämpft gegen die KI oder gegen einen Kumpel gemeinsam vor dem Bildschirm. Im Online Multiplayer-Modus können sogar bis zu acht Kampfwillige teilnehmen und den Sieg in den Knochenbrecher-Turnieren untereinander austragen.

Genre: Kampf

Preis: 49,99 Euro -> 9,99 Euro

Holt euch Tekken 7 im PlayStation Store.