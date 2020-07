PM: Mehr als drei Dutzend neue Tracks für Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation Skater: Macht euch bereit für neue Songs fürTony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Am 4. September ist es so weit.

Sieben neue Songs, die den ständig wachsenden, vielseitigen Soundtrack der Skateboarding-Kultur repräsentieren, gesellen sich zu den nostalgischen Hits aus den Jahren 1999 und 2000.

Nicht nur lesen – reinhören

Als die neuen Songs angekündigt wurden, präsentierte Noisey ein Konzert mit einigen der Künstler – alten wie neuen – desTony Hawk’s Pro Skater 1+2Soundtracks.

Hier ansehen und reinhören:

Wenn ihr Genaueres zu einigen der neuen Songs erfahren oder reinhören wollt, werft einen Blick auf die offizielle, aktualisierte Spotify-Playlist zuTony Hawk’s Pro Skater 1 + 2:

Keine Sorge: Wenn ihr gerade keine Zeit habt, haben wir das hier für euch:

Eine Auflistung der 37 neuen Tracks fürTony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

FürTony Hawk’s Pro Skater 1 + 2findet ihr hier unsere neuen Songs aus einem halben Dutzend Länder und Genres, die fünf Jahrzehnte Skating, von den 80ern bis hin zu den Hits von heute, ergänzen:

A Tribe Called Quest –Can I Kick It?

A. Swayze & the Ghosts –Connect to Consume

Alex Lahey –Misery Guts

All Talk –Let’s Do It

American Nightmare –Life Support

Backchat –Step It Up

Baker Boy –In Control

Billy Talent –Afraid of Heights

Black Prez ft. Kid Something –The Struggle

CHAII –South

Charlie Brown Jr. –Confisco

Cherry Kola –Something To Say

Chick Norris –Made Me Do

Craig Craig ft. Icy Black –Stomp

Crush Effect ft. KARRA –Coming Through

Destroy Boys –Duck Eat Duck World

DZ Deathrays –IN-TO-IT

FIDLAR –West Coast

JunkBunny –Sedona

Less Than Jake –Bomb Drop

Machine Gun Kelly –Bloody Valentine

Merkules –Bass (feat. Tech N9ne & Hopsin)

MxPx –Let’s Ride

Pkew Pkew Pkew –Mid 20’s Skateboarder

Reel Big Fish –She’s Famous Now

Rough Francis–Deathwire

Screaming Females –Let Me In

Skepta –Shutdown

Spilt Milk –Run It Up Pt II

Strung Out –Firecracker

Sublime –Same In The End

The Ataris –All Soul’s Day

The Super Best Frens Club –Like This

Token –Flamingo

Tyrone Briggs –Lose Control

Viagra Boys –Slow Learner

Zebrahead – All My Friends Are Nobodies

Jetzt vorbestellen für die Warehouse-Demo

Ihr habt noch Zeit,Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2online vorzubestellen und euch die Warehouse-Demo zu sichern, die ab dem 14. August für PlayStation® 4 und die PlayStation® 4 Pro erhältlich ist, und euch so schon mal ein wenig auf das Sounderlebnis, das am 4. September erscheint, einzustimmen.

Bei diesem Warm-Up skatet ihr als Tony Hawk im legendären Eröffnungslevel zuTHPS 1. Dabei könnt ihr euch genau wie früher auf der Halfpipe am 900er probieren oder neue Kombis in diesem klassischen Skatepark testen.

Es erwarten euch noch weitere Informationen zur Warehouse-Demo vor der Veröffentlichung am 14. August. Bestellt jetzt das Spiel im PlayStation Store vor.